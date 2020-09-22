3 kent için alarm verildi! Sağanak yağış geliyor Bugün Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın bazı bölgelerinde sağanak yağış tahmin ediliyor. Uzmanlar kuvvetli rüzgara karşı da tedbirli olunmasını istedi.

Marmara Bölgesi'nde İstanbul'un ve Kocaeli'nin kuzey kesimleri ile Sakarya çevrelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak öngörülüyor.

SAĞANAK GELİYOR

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı merkezince yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre bölge genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Kırklareli'nin doğu, İstanbul'un ve Kocaeli'nin kuzey kesimleri ile Sakarya çevrelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak tahmin ediliyor.

RÜZGARA KARŞI TEDBİR UYARISI

Bölgede sıcaklığın mevsim normalleri civarında olması bekleniyor. Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bölgenin güney ve doğusunda yer yer kuvvetli esecek rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Taşkıran