İstanbul'da narkotik operasyonu: 20 gözaltı

- İstanbul'da narkotik operasyonu: 20 gözaltı Uyuşturucu maddeyi tencerede çoğalttılar, satamadan yakayı ele verdiler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 11 İlçede uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi.

- İstanbul'da narkotik operasyonu: 20 gözaltı

Uyuşturucu maddeyi tencerede çoğalttılar, satamadan yakayı ele verdiler

İSTANBUL - İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 11 İlçede uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Zehir tacirleri tencere ve bidonlar ile birlikte çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında 6'sı yabancı 20 şahıs yakalanırken düzenlenen operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Küçükçekmece, Esenyurt, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Kadıköy, Kartal, Üsküdar, Pendik, Çekmeköy, Sancaktepe ve Ümraniye olmak üzere 11 ilçede gerçekleştirilen operasyonda, önceden belirlenen adrese baskın yapıldı. Operasyonda polis, 29 kilo 100 gram metamfetamin, 10 kilo 620 gram kristal halde metamfetamin, 6 kilo 813 gram kokain, 875 gram esrar, 4 kilogtam 655 gram Afyon sakızı ve 686 adet Hap madde ele geçirildi. Operasyon anı polis kamarasına yansırken, olayla ilgili 20 kişi gözaltına alındı.

Zehir tacirlerinin uyuşturucu maddelerini tencerelerde çoğaltım yaptıktan sonra plastik kap içerisine koyarak piyasaya süreceği öğrenildi.

Yakalanan 29 kilo 100 gram metamfetamin, 10 kilo 620 gram kristal halde metamfetamin, 6 kilo 813 gram kokain, 875 gram esrar, 4 kilogtam 655 gram Afyon sakızı ve 686 adet Hap, 5 adet hassas terazi, 36 şişe aseton ve çoğaltma işleminde kullanılan malzemeler Vatan Caddesi'ndeki emniyet yerleşkesinde sergilendi. Yakalanan 20 şüpheliden 11'i sevk edildiği makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 9 şahsın serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gülşah Kahveci