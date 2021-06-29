Müsilaj temizleme çalışmaları devam ediyor

İstanbul'da, Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj (deniz salyası) temizleme çalışmaları devam ediyor.

İstanbul'da, Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj (deniz salyası) temizleme çalışmaları devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde başlatılan "Müsilaj Temizleme Seferberliği" kapsamında Anadolu Yakası sahillerinde yürütülen çalışmalar sürüyor.

Ekiplerce yürütülen çalışmalar ve rüzgarın etkisiyle sahil kesimindeki müsilajın azaldığı görüldü.

Caddebostan sahili ve Bostancı İDO İskelesi mevkisindeki temizleme çalışmasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, deniz salyalarını süzgeçlere doldurarak atık torbalarına koyuyor.

Maltepe Küçükyalı ve Kartal sahilinde Bakanlığın yetkilendirdiği kuruluşlara ait ekiplerin katı sıvı emici aracıyla yaptığı çalışmada müsilaj havayla çekiliyor.

Öte yandan Bakanlığa ve yetkilendirdiği kuruluşlara ait tekneler, deniz süpürgeleri ve botların çalışmaları da açık denizde devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Arslan