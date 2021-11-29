İstanbul'da kuvvetli rüzgar etkili oluyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan rüzgarın hızı bazı bölgelerde saatte 105 kilometreye kadar çıktı.

Meteoroloji yetkililerinin daha önce uyarıda bulunduğu kuvvetli rüzgar, İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. İstanbul sahilinde rüzgarın etkisiyle yüksek dalgalar oluşurken, bazı vatandaşlar bu anları fotoğrafladı.

AA muhabirinin Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, rüzgarın saatteki hızının en yüksek ölçüldüğü bölge Çatalca oldu. Meteorolojiye ait Çatalca'daki radar sahasında rüzgarın hızı saatte 105 kilometreye kadar çıktı.

Anadolu Yakası'nda ise Kartal Aydos radar sahasında rüzgar şu ana kadar en yüksek saatte 82 kilometre hızla esti.

Meteoroloji yetkilileri rüzgarın il genelinde etkili olmaya devam etmesinin beklendiğini ifade etti.

Öte yandan, Beylikdüzü'nde de kısa süreli çamur yağdı.

AA / Güç Gönel - Son Dakika Haberleri

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