İstanbul'da kar yağışı gece de etkisini sürdürüyor(Taksim Meydanı)
15.02.2021 00:07 | Son Güncelleme: 15.02.2021 00:19
İSTANBUL'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı bu gece de etkisini sürdürüyor.
İSTANBUL'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı bu gece de etkisini sürdürüyor. Taksim Meydanı'nda zaman zaman tipi şeklinde yağan kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar da anın tadını çıkararak Taksim Meydanı'nda hatıra fotoğrafı çekildi. İBB'ye ait kar küreme araçları da meydanda hazır bir şekilde bekletiliyor.
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ozan URAL