İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor! Bazı bölgelerde kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu

Dün gece başlayan kar yağışı İstanbul'u bembeyaz bir örtüyle kapladı. Etkisini her dakika artıran yağışla birlikte İstanbul'da bazı bölgelerde kar kalınlığı 10 santimetreyi bulurken kalınlığın ilerleyen günlerde 30 santimetreye kadar ulaşması bekleniyor. Kar yağışı İstanbul'da perşembe gününe kadar devam edecek.

İstanbul'da dün bazı ilçelerde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kent genelinde etkisini sürdürüyor. Bazı bölgelerde tipi şeklinde görülen kar yağışının kent genelinde hakim olduğu İstanbul beyaza büründü. Görüş mesafesinin olumsuz etkilendiği İstanbul Boğazı'nda ise kar yağışı güzel görüntüler oluşturdu. Kentte birçok bölgede çatılarda, parklarda, ağaçlık alanlarda ve yol kenarlarında beyaz örtü oluşurken bazı bölgelerde kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu.

PERŞEMBE GÜNÜNE KADAR DEVAM EDECEK

İstanbul'da bugün etkisini artırarak devam etmesi beklenen kar yağışı, zaman zaman yoğunlaşarak perşembe gününe kadar devam edecek. Hafta ortasından sonra hava sıcaklıkları adım adım yükselişe geçecek ancak hızlı bir sıcaklık yükselişi olmayacak.

"1987 KIŞININ BEŞTE BİRİ BİLE YOK"

"1987 kışını yaşanacak kışı yanlış bir yönlendirme. 1987 kışının beşte biri bile yok. Hatta sistem bizim beklediğimizin de altında" diyen Haber Global Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, şunları söyledi: "İstanbul'da bugün kar yağışında etkilenecek. Anadolu Yakası 15, Avrupa Yakası en fazla 14 santimetre kar kalınlığına ulaşacak. Pazartesi ve salı da yoğun kar yağışı devam edecek. Kar kalınlığı da 30 santimetreye kadar ulaşacak. Bu da hayatı kötü yönde etkileyecek. Cuma ve Cumartesi gününden itibaran hava sıcaklığpı 8-9 dereceye ulaşacak."

TUZLAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediye ekipleri, yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tuzlama araçlarıyla çalışmalara başladı. Eminönü Yeni Cami ve çevresinde de kar yağışı etkisini sürdürüyor, Mısır Çarşısı yakınlarındaki bazı dükkanların da açık olduğu gözlendi. D-100 kara yolu Cevizlibağ mevkisinde de kar yağarken, metrobüs durağının sakin ve trafiğin her iki yönde akıcı olduğu görüldü.

ANA ARTERLERDE AKSAKLIK YAŞANMIYOR

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan iş yerlerindeki esnaflar dükkanlarının önünü temizlerken, trafikteki araçlar, herhangi bir kazaya sebep olmamak için dikkatli ve yavaş seyrediyor. Ulaşımın olumsuz etkilenmemesi için önceden önlemlerini alan ekiplerin çalışması sonucu ana arterlerde kar yağışı nedeniyle herhangi bir aksaklık yaşanmıyor. İlçe belediye ekipleri de ara sokaklarda kar temizleme çalışması yürütüyor.