İstanbul'da geçtiğimiz yıl her gün 11 çocuk cinsel istismara karşı mağdur oldu İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi'nin hazırladığı Mağdur ve Suça Sürüklenen Çocuklara ilişkin 2014 – 2019 Raporu'na göre geçtiğimiz yıl İstanbul'da 4 bin 165 çocuğa cinsel istismarda mağdur oldukları için avukat görevlendirildi. Bu sayının dehşet verici yanı ise neredeyse günde 11 çocuğa cinsel istismarda mağdur oldukları için avukat verildi.

Geçtiğimiz yıl İstanbul'da günde 11 çocuğa cinsel istismara karşı mağdur oldukları için İstanbul Barosu tarafından avukat verildi. İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi Mağdur ve Suça Sürüklenen Çocuklara ilişkin 2014 – 2019 Raporu'nda yer alan sayılara göre geçtiğimiz yıl İstanbul'da 4 bin 165 çocuk cinsel istismara uğradı.

Kadın ve çocuğa karşı uygulanan cinsel istismar suçları toplum içinde bir tabu olmaktan çıktıkça bu sorundaki acı gerçekler rakamlarla ortaya çıkıyor.

Geçmişten bu yana toplumlar içinde özellikle çocuklara karşı işlenen cinsel istismar suçları, geçtiğimiz yıllarda bir ayıp olarak görülüp hasır altı edilerek veya aile içinde saklanarak kamuoyuna yansımıyordu. Son yıllarda ise toplumun bilinçlenmesi, baroların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarıyla mağdurlar adalet mücadelelerini artırdı.

İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi'nin hazırladığı 2014 – 2019 Raporu'nda İstanbul'da cinsel istismara uğradıkları için mağdur olan çocuk sayısı gözler önüne serildi.

CİNSEL İSTİSMARDA MAĞDUR OLAN 18 BİN 430 ÇOCUĞA AVUKAT VERİLDİ

Rapora göre İstanbul'da son 6 yılda cinsel istismar suçlarında mağdur olan 18 bin 430 çocuğa İstanbul Barosu tarafından avukat verildi. 2014-2017 yılları arasında görevlendirilen avukat sayısı 2 binler seviyesinde olurken 2018 yılında 4 bin 209 mağdur çocuğa avukat verildi. 2018 yılı son 6 yıl arasında bu alanda en fazla çocuğun mağdur edildiği yıl olarak öne çıkıyor.

2018 ve 2019 yıllarında mağdur edilen çocuklara verilen avukat sayısının 4 binlerin üzerinde olarak görülmesi çocuğun cinsel istismarı konusunda toplumun bilinçlendirilmesi ve hak arama mücadelesinin bir örneği olarak görülüyor.

GÜNDE 11 ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARDA MAĞDUR OLUYOR

Verilere göre İstanbul'da geçtiğimiz yıl günde 11 çocuk cinsel istismara karşı mağdur oluyor. Son 6 yıla bakıldığında ise Megakent'te her gün resmi kayıtlara göre günde 8 çocuk cinsel istismara uğruyor.

MAĞDUR ÇOCUKLARIN BÜYÜK BİR KISMI 12-15 YAŞ ARASI

Son 6 yılda cinsel istismarda mağdur oldukları için avukat görevlendirilen çocukların yüzde 45'ini 12-15 yaş arası çocuklar oluşturuyor. 12 yaş altı çocuklar ile 15-18 yaş arası mağdur edilen çocukların oranı ise yüzde 55.

NEREDEYSE TAMAMI KIZ ÇOCUĞU

Raporda can alıcı noktalardan biri ise cinsel istismarda mağdur olan çocukların yüzde 80'lik kısmını kız çocukları oluşturuyor. Erkek çocuklarının oranı da yüzde 20. Mağdur olan kız çocuklarının yarısı 12-15 yaş arasında. Cinsel istismara uğradıkları için mağdur olan erkek çocuklarının ise yüzde 55'i 12 yaş altında.

Kaynak: Teymur Hukuk Bürosu