İstanbul'da geçtiğimiz yıl her gün 11 çocuk cinsel istismara karşı mağdur oldu
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› İstanbul'da geçtiğimiz yıl her gün 11 çocuk cinsel istismara karşı mağdur oldu - Haberler
İstanbul Barosu, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel

İstanbul'da geçtiğimiz yıl her gün 11 çocuk cinsel istismara karşı mağdur oldu

İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi'nin hazırladığı Mağdur ve Suça Sürüklenen Çocuklara ilişkin 2014 – 2019 Raporu'na göre geçtiğimiz yıl İstanbul'da 4 bin 165 çocuğa cinsel istismarda mağdur oldukları için avukat görevlendirildi. Bu sayının dehşet verici yanı ise neredeyse günde 11 çocuğa cinsel istismarda mağdur oldukları için avukat verildi.

09.03.2020 12:57 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:28
İstanbul'da geçtiğimiz yıl her gün 11 çocuk cinsel istismara karşı mağdur oldu

Geçtiğimiz yıl İstanbul'da günde 11 çocuğa cinsel istismara karşı mağdur oldukları için İstanbul Barosu tarafından avukat verildi. İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi Mağdur ve Suça Sürüklenen Çocuklara ilişkin 2014 – 2019 Raporu'nda yer alan sayılara göre geçtiğimiz yıl İstanbul'da 4 bin 165 çocuk cinsel istismara uğradı.

Kadın ve çocuğa karşı uygulanan cinsel istismar suçları toplum içinde bir tabu olmaktan çıktıkça bu sorundaki acı gerçekler rakamlarla ortaya çıkıyor.

Geçmişten bu yana toplumlar içinde özellikle çocuklara karşı işlenen cinsel istismar suçları, geçtiğimiz yıllarda bir ayıp olarak görülüp hasır altı edilerek veya aile içinde saklanarak kamuoyuna yansımıyordu. Son yıllarda ise toplumun bilinçlenmesi, baroların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarıyla mağdurlar adalet mücadelelerini artırdı.

İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi'nin hazırladığı 2014 – 2019 Raporu'nda İstanbul'da cinsel istismara uğradıkları için mağdur olan çocuk sayısı gözler önüne serildi.

CİNSEL İSTİSMARDA MAĞDUR OLAN 18 BİN 430 ÇOCUĞA AVUKAT VERİLDİ

Rapora göre İstanbul'da son 6 yılda cinsel istismar suçlarında mağdur olan 18 bin 430 çocuğa İstanbul Barosu tarafından avukat verildi. 2014-2017 yılları arasında görevlendirilen avukat sayısı 2 binler seviyesinde olurken 2018 yılında 4 bin 209 mağdur çocuğa avukat verildi. 2018 yılı son 6 yıl arasında bu alanda en fazla çocuğun mağdur edildiği yıl olarak öne çıkıyor.

2018 ve 2019 yıllarında mağdur edilen çocuklara verilen avukat sayısının 4 binlerin üzerinde olarak görülmesi çocuğun cinsel istismarı konusunda toplumun bilinçlendirilmesi ve hak arama mücadelesinin bir örneği olarak görülüyor.

GÜNDE 11 ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARDA MAĞDUR OLUYOR

Verilere göre İstanbul'da geçtiğimiz yıl günde 11 çocuk cinsel istismara karşı mağdur oluyor. Son 6 yıla bakıldığında ise Megakent'te her gün resmi kayıtlara göre günde 8 çocuk cinsel istismara uğruyor.

MAĞDUR ÇOCUKLARIN BÜYÜK BİR KISMI 12-15 YAŞ ARASI

Son 6 yılda cinsel istismarda mağdur oldukları için avukat görevlendirilen çocukların yüzde 45'ini 12-15 yaş arası çocuklar oluşturuyor. 12 yaş altı çocuklar ile 15-18 yaş arası mağdur edilen çocukların oranı ise yüzde 55.

NEREDEYSE TAMAMI KIZ ÇOCUĞU

Raporda can alıcı noktalardan biri ise cinsel istismarda mağdur olan çocukların yüzde 80'lik kısmını kız çocukları oluşturuyor. Erkek çocuklarının oranı da yüzde 20. Mağdur olan kız çocuklarının yarısı 12-15 yaş arasında. Cinsel istismara uğradıkları için mağdur olan erkek çocuklarının ise yüzde 55'i 12 yaş altında.

Kaynak: Teymur Hukuk Bürosu

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları (2)
NUH: Allah belamızı versin nasıl bir toplumuz nasıl insanlarız dahası utanmadan müslüman ülkeyiz diyoruz. sapıkları koruyan kanunlar değişmediği sürece bilinç değişmediği sürece bu böyle devam edecek. HER DURUMDA AHLAK BEKÇİLİĞİNE SOYUNAN ARKADAŞLAR GERÇEKLER KARŞISINDA HİÇ BİR ŞEY SÖYLEMEZ SADECE SUSAR. AHLAKINIZ DA BATSIN VİCDANINIZ DA.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
NUH: Allah belamızı versin nasıl bir toplumuz nasıl insanlarız dahası utanmadan müslüman ülkeyiz diyoruz. sapıkları koruyan kanunlar değişmediği sürece bilinç değişmediği sürece bu böyle devam edecek. HER DURUMDA AHLAK BEKÇİLİĞİNE SOYUNAN ARKADAŞLAR GERÇEKLER KARŞISINDA HİÇ BİR ŞEY SÖYLEMEZ SADECE SUSAR. AHLAKINIZ DA BATSIN VİCDANINIZ DA.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü Haberler
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü
Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti Haberler
Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti
Rus istihbaratı açıkladı! Esed'in hain tuzağına Türk SİHA'ları düşmedi Haberler
Rus istihbaratı açıkladı! Esed'in hain tuzağına Türk SİHA'ları düşmedi
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu Haberler
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu
Birce'nin cinsellik içeren Kadınlar Günü paylaşımına Instagram'dan veto Haberler
Birce'nin cinsellik içeren Kadınlar Günü paylaşımına Instagram'dan veto
Koronavirüs haritasında büyük mucize! İşte Türkiye'nin sırrı Haberler
Koronavirüs haritasında büyük mucize! İşte Türkiye'nin sırrı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Vladimir Putin Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Emine Bulut Çağla Şıkel Muhterem Nur
Spor Falcao Ersun Yanal Fatih Terim Gökhan Gönül Fatih Karagümrük
Daha Fazla Adana İtalya Avrupa Sivasspor
Şu an buradasınız: İstanbul'da geçtiğimiz yıl her gün 11 çocuk cinsel istismara karşı mağdur oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 13:21:41. #1.14#