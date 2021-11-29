İstanbul'da evden henüz çıkmayanlar dikkat! İşte trafiğin kilit olduğu noktalar - Haberler
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İstanbul'da evden henüz çıkmayanlar dikkat! İşte trafiğin kilit olduğu noktalar

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

İstanbul'da Pazartesi olması nedeniyle yoğun trafik yaşanıyor. Henüz evden çıkmayan vatandaşların, trafik durumunu göz önünde bulundurarak yol çıkması gerektiği ifade edildi. Şu anda Maltepe, İdealtepe D-100 Karayolu Kadıköy istikameti ve Şirinevler, İncirli, Mecidiyeköy istikametinde yoğun trafik var.

İstanbul'da okulların açılmasıyla birlikte artan trafik, Pazartesi günleri etkisini artırıyor. Bu pazartesi sabah saatlerinde yaşanan yoğun trafik nedeniyle bazı araçların dur kalk şeklinde bile ilerleyemediği görüldü.

SAAT 7.45'TE YÜZDE 57 OLARAK ÖLÇÜLDÜ

Haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde Maltepe, İdealtepe D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik zaman zaman durma noktasına gelirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre saat07.45 itibariyle trafik yüzde 57 olarak ölçüldü.

ŞİRİNEVLER DE KİLİTLENDİ

Sabah saatlerinde trafiğin yoğun olduğu bölgelerden biri de Bahçelievler'e bağlı Şirinevler oldu. E-5 ve yan yolda trafiği neredeyse durma noktasına geldiği, araçların dur kalk yapmakta bile zorlandığı gözlendi.

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