İstanbul'un 10 kara noktası belirlendi! İşte en çok kazanın yaşandığı yerler
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İstanbul'un 10 kara noktası belirlendi! İşte en çok kazanın yaşandığı yerler

Haberler.com / Emine Ezgi Özdemir - Haberler | Güncel

İstanbul Emniyeti kentteki ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının yoğun olduğu bölgeleri inceleyerek 10 kara nokta belirledi. Geçen yıl 91 kişinin yaşamını yitirdiği kaza noktalarını inceleyen ekiplerin raporuna göre, Haliç Köprü giriş çıkışları, D-100 Cevizlibağ mevkisi ve D-100 Zeytinburnu Metrobüs durağı mevkisi en çok kazanın yaşandığı yerler arasında ilk üç sırada yer aldı.

İstanbul'daki trafik yoğunluğu ve meydana gelen kazalar sürücülere zor anlar yaşatırken, trafik ekipleri de kazaların önlenmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kentte geçen yıl polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen 14 bin 913 trafik kazasında 91 kişi yaşamını yitirirken, 19 bin 338 kişi de yaralandı.

EN ÇOK KAZANIN YAŞANDIĞI NOKTALAR BELİRLENDİ

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik kazalarını azaltmak ve kazaların yoğun olduğu bölgelerde önlem almak için "kara nokta" çalışmasını güncelledi. Çalışma kapsamında, 1 Ocak-31 Aralık 2020 tarihlerinde trafik kazalarının en çok meydana geldiği 10 nokta belirlendi.

HALİÇ KÖPRÜSÜ'NÜN GİRİŞ VE ÇIKIŞI İLK SIRADA

Buna göre, söz konusu tarihlerde yaralamalı ve ölümlü trafik kazalarının en yoğun olduğu yerlerin başında 33 trafik kazasının meydana geldiği Haliç Köprüsü'nün girişi ve çıkışı yer aldı. Bunu 31 kaza ile D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkisi, 20 kaza ile D-100 Zeytinburnu Metrobüs durağı takip etti.

KAZALARIN YOĞUN YAŞANDIĞI NOKTALAR

İstanbul'da 2020'de trafik kazalarının yoğun olarak yaşandığı noktalar şöyle sıralandı:

  • 1- Haliç Köprü giriş çıkışları 33
  • 2- D-100 Cevizlibağ mevkisi 31
  • 3- D-100 Zeytinburnu Metrobüs durağı mevkisi 20
  • 4- Piyale Paşa Bulvarı OPET mevkisi 16
  • 5- Vatan Caddesi Akdeniz Kavşağı 14
  • 6- TEM otoyolu Sultangazi ayrımları mevkisi Edirne yönü 13
  • 7- D-100 Kozyatağı mevkisi 12
  • 8- Pendik Sahil Yolu Bulvar Gül Sokak Kavşağı 12
  • 9- Büyükdere Caddesi Ortaklar Caddesi Kavşağı 11
  • 10- Barbaros Bulvarı İETT Kışla Önü Durağı mevkisi 10

SÜRÜCÜLERE UYARI

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yetkilileri, sürücülerden trafik kurallarına uymalarını, aşırı hız ve hatalı sollama yapmamalarını, özellikle de araçta bulunanların emniyet kemerlerini takmalarını istedi.

İstanbul'un trafiğin yoğun olduğu bölgelerde, 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri güzergahı ile D-100 Karayolu ve TEM Otoyolunda trafik ekiplerinin sürekli denetim yaptığına dikkati çeken emniyet yetkilileri, sürücülerin de kurallara uyması gerektiğini belirtti.

Yetkililer, trafik kazalarında meydana gelen can kaybı ve yaralanmaların yanı sıra araçlardaki hasarın da ülke ekonomisini olumsuz etkilediğini kaydetti.

İstanbul'un 10 kara noktası belirlendi! İşte en çok kazanın yaşandığı yerler
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Editör - Emine Ezgi Özdemir
Emine Ezgi Özdemir
Editör
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