İstanbul'da duyulan uğultu sesi nedir?
İstanbul'da duyulan uğultu sesi merak uyandırdı. Peki, İstanbul'da duyulan uğultu sesi nedir?
Sosyal medya kullanıcıları yaptıkları yorumlarda İstanbul'dauğultu sesi duyduklarını ifade ettiler? Peki, İstanbul'da duyulan uğultu sesi nedir?
İSTANBUL'DA DUYULAN UĞULTU SESİ NEDİR?
Bakırköy, Bahçelievler, Güngören, Zeytinburnu civarında 22.30 sularında duyulan ses merak uyandırdı.
Sosyal medya kullanıcıları yaptıkları yorumlarda Bakırköy, Bahçelievler, Güngören, Zeytinburnu civarında patlama sesi duyduklarını paylaştılar.
Konu ile ilgili olarak henüz resmi makamlardan açıklama gelmedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.
İşte o yorumlardan bazıları:
- "Bahçelievler civarında uğultu ve uçak sesi gibi bir ses duyduk."
- "Uçak sesi gibi uğultu var ve pek çok yerde varmış, bu uğultu nedir, herkesin duyabileceği bir uğultu bu?"
- "Yaklaşık 30 dakika önce Bakırköy Bahçelievler Güngören ve Zeytinburnu ilçelerinde şiddetli bir gürültü duyuldu. Pek rüzgar uğultusuna benzemiyordu. Sesin kaynağı nedir acaba?"
- "Az önce Güngören de uğultulu bir ses çıktı. Sanki doğalgaz boşa çıkış yapıyormuş veya bir bina çöküyormuş gibi bir sesti."
- "İstanbul'un belli bölgelerinde uğultu ve yüksek ses duyulduğuna dair mesajlar alıyorum. Bu durum muhtemelen Schumann Rezonans'ından kaynaklı ani değişimler çok hızlı gelişiyor."
- "Güngören'de çok güçlü bir ses duyuldu. Savaş uçağı gibi bir sesti."
- Güngören'de garip bir ses gök gürültüsü gibi başladı sonra uçak sesi gibi devam etti. 10 sn. ya da fazla sürdü. Çok kişi duymuş ama kimse ne olduğunu anlayamadı."
- "Duyduk çok yüksek çocuk uykudan uyandı."
- "Evet çok kuvvetli bir sesti. Uğultu gibi"
- "Dükkandaydım bende millet cama çıktı uğultu gibi bir ses çıktı köyiçinden net duyuldu kapılar kapalı olmasına rağmen"