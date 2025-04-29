Elektriksiz kalan İspanya'da halk marketlere hücum etti

Karanlığa gömülen ülkede halk marketlere hücum etti
Elektriklerin kesildiği İspanya'da OHAL ilan edildi

Elektriklerin kesildiği ülkede OHAL ilan edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan engelli öğretmenlere atama müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası "atama" müjdesi
Çakarlı araçla kuralları hiçe saydı, 'Valinin yeğeniyim' deyip kaçtı

Çakarlı araçla trafiğe çıktı, "Valinin yeğeniyim" deyip kaçtı

İstanbul'da duyulan uğultu sesi nedir?

İstanbul'da duyulan uğultu sesi nedir?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da duyulan uğultu sesi merak uyandırdı. Peki, İstanbul'da duyulan uğultu sesi nedir?

Sosyal medya kullanıcıları yaptıkları yorumlarda İstanbul'dauğultu sesi duyduklarını ifade ettiler? Peki, İstanbul'da duyulan uğultu sesi nedir?

İSTANBUL'DA DUYULAN UĞULTU SESİ NEDİR?

Bakırköy, Bahçelievler, Güngören, Zeytinburnu civarında 22.30 sularında duyulan ses merak uyandırdı.

Sosyal medya kullanıcıları yaptıkları yorumlarda Bakırköy, Bahçelievler, Güngören, Zeytinburnu civarında patlama sesi duyduklarını paylaştılar.

Konu ile ilgili olarak henüz resmi makamlardan açıklama gelmedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

İşte o yorumlardan bazıları:


  • "Bahçelievler civarında uğultu ve uçak sesi gibi bir ses duyduk."
  • "Uçak sesi gibi uğultu var ve pek çok yerde varmış, bu uğultu nedir, herkesin duyabileceği bir uğultu bu?"
  • "Yaklaşık 30 dakika önce Bakırköy Bahçelievler Güngören ve Zeytinburnu ilçelerinde şiddetli bir gürültü duyuldu. Pek rüzgar uğultusuna benzemiyordu. Sesin kaynağı nedir acaba?"
  • "Az önce Güngören de uğultulu bir ses çıktı. Sanki doğalgaz boşa çıkış yapıyormuş veya bir bina çöküyormuş gibi bir sesti."
  • "İstanbul'un belli bölgelerinde uğultu ve yüksek ses duyulduğuna dair mesajlar alıyorum. Bu durum muhtemelen Schumann Rezonans'ından kaynaklı ani değişimler çok hızlı gelişiyor."
  • "Güngören'de çok güçlü bir ses duyuldu. Savaş uçağı gibi bir sesti."
  • Güngören'de garip bir ses gök gürültüsü gibi başladı sonra uçak sesi gibi devam etti. 10 sn. ya da fazla sürdü. Çok kişi duymuş ama kimse ne olduğunu anlayamadı."
  • "Duyduk çok yüksek çocuk uykudan uyandı."
  • "Evet çok kuvvetli bir sesti. Uğultu gibi"
  • "Dükkandaydım bende millet cama çıktı uğultu gibi bir ses çıktı köyiçinden net duyuldu kapılar kapalı olmasına rağmen"
Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.