Sosyal medya kullanıcıları yaptıkları yorumlarda İstanbul'dauğultu sesi duyduklarını ifade ettiler? Peki, İstanbul'da duyulan uğultu sesi nedir?

İSTANBUL'DA DUYULAN UĞULTU SESİ NEDİR?

Bakırköy, Bahçelievler, Güngören, Zeytinburnu civarında 22.30 sularında duyulan ses merak uyandırdı.

Sosyal medya kullanıcıları yaptıkları yorumlarda Bakırköy, Bahçelievler, Güngören, Zeytinburnu civarında patlama sesi duyduklarını paylaştılar.

Konu ile ilgili olarak henüz resmi makamlardan açıklama gelmedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

İşte o yorumlardan bazıları:



