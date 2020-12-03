İstanbul'da Dünya Engelliler Günü'nde pes dedirten görüntü: O üst geçit 1 yıl geçmesine rağmen hala yapılmadı

5 karayolu Küçükyalı mevkiinde bir tarafında engelli rampası bulunan, diğer tarafında ise engelli rampası olmayan üst geçit görenleri hayrete düşürüyor.

E-5 karayolu Küçükyalı mevkiinde bir tarafında engelli rampası bulunan, diğer tarafında ise engelli rampası olmayan üst geçit görenleri hayrete düşürüyor. Geçtiğimiz yıl 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde ulusal basında yer alan üst geçidin rampasının yapımı, aradan 1 yıl geçmesine rağmen unutuldu. Engelliler için üst geçidin yapımına duyarsız kalan İBB'ye vatandaşlar tepki gösterdi. Rampası olmayan üst geçit havadan görüntülendi.

Maltepe, D-100 Karayolu Küçükyalı mevki'inde bulunan Altıntepe Üst Geçidi'nde yapılan engelli rampası görenleri şoke etti. Geçidin kuzey kısmında engelli rampası bulunurken, güney kısmındaki rampa inşa halinde yarım kaldı. Aydınevler Mezarlığı'na bakan Kadıköy istikametinde, engelli rampasının bulunmasına rağmen, Kartal istikameti yönünde, engelli rampası için dikilen beton direkler dikkat çekti. Geçtiğimiz yıl 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde ulusal basında oldukça yer edinen üst geçit, aradan 1 yıl geçmesine rağmen yapılmadı. Engelliler için üst geçidin yapımına duyarsız kalan İBB'ye vatandaşlar tepki gösterdi. Engelliler için çıkış rampası olan ama iniş rampası olmayan engelli üst geçit havadan görüntülendi.

"Belediyenin bu soruna el atması lazım"

Belediyenin bu sorunun çözmesi gerektiğini belirten Kasım Aydoğdu, "Yolun bu tarafında engelli rampasının neden olmadığını bizde bilmiyoruz. Engelli bir vatandaş buradan inemiyor, merdivenlerden çıkamıyor. Yetkililerin buna bir çözüm bulmalı ama nasıl olacak bizde bilmiyoruz. Belediyenin bu işe el atması lazım. Bu köprüden çıkamayan, inemeyen bir sürü engelli ve yaşlı vatandaş var, bu vatandaşların durumu nasıl olacak" diye konuştu.

"Üst geçide yürüyen merdiven yapılması lazım"

Engelli üst geçidini kullanmakta zorluk çeken Sadiye Durmaz, "Bu üst geçidin yürüyen merdiven olması lazım. Buralar su doluyor ve pislik içerisinde kalıyor. Biz yaşlı vatandaşa yazık, bu merdivenden çıksak oradan inemiyoruz, iskelemizde iş yok" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı