İstanbul'da Dünya Engelliler Günü'nde pes dedirten görüntü: O üst geçit 1 yıl geçmesine rağmen hala yapılmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İstanbul'da Dünya Engelliler Günü'nde pes dedirten görüntü: O üst geçit 1 yıl geçmesine rağmen hala yapılmadı

03.12.2020 11:42 | Son Güncelleme: 03.12.2020 11:46
İstanbul'da Dünya Engelliler Günü'nde pes dedirten görüntü: O üst geçit 1 yıl geçmesine rağmen hala yapılmadı

5 karayolu Küçükyalı mevkiinde bir tarafında engelli rampası bulunan, diğer tarafında ise engelli rampası olmayan üst geçit görenleri hayrete düşürüyor.

E-5 karayolu Küçükyalı mevkiinde bir tarafında engelli rampası bulunan, diğer tarafında ise engelli rampası olmayan üst geçit görenleri hayrete düşürüyor. Geçtiğimiz yıl 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde ulusal basında yer alan üst geçidin rampasının yapımı, aradan 1 yıl geçmesine rağmen unutuldu. Engelliler için üst geçidin yapımına duyarsız kalan İBB'ye vatandaşlar tepki gösterdi.  Rampası olmayan üst geçit havadan görüntülendi.

Maltepe, D-100 Karayolu Küçükyalı mevki'inde bulunan Altıntepe Üst Geçidi'nde yapılan engelli rampası görenleri şoke etti. Geçidin kuzey kısmında engelli rampası bulunurken, güney kısmındaki rampa inşa halinde yarım kaldı. Aydınevler Mezarlığı'na bakan Kadıköy istikametinde, engelli rampasının bulunmasına rağmen, Kartal istikameti yönünde, engelli rampası için dikilen beton direkler dikkat çekti. Geçtiğimiz yıl 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde ulusal basında oldukça yer edinen üst geçit, aradan 1 yıl geçmesine rağmen yapılmadı. Engelliler için üst geçidin yapımına duyarsız kalan İBB'ye vatandaşlar tepki gösterdi. Engelliler için çıkış rampası olan ama iniş rampası olmayan engelli üst geçit havadan görüntülendi.

"Belediyenin bu soruna el atması lazım"

Belediyenin bu sorunun çözmesi gerektiğini belirten Kasım Aydoğdu, "Yolun bu tarafında engelli rampasının neden olmadığını bizde bilmiyoruz. Engelli bir vatandaş buradan inemiyor, merdivenlerden çıkamıyor. Yetkililerin buna bir çözüm bulmalı ama nasıl olacak bizde bilmiyoruz. Belediyenin bu işe el atması lazım. Bu köprüden çıkamayan, inemeyen bir sürü engelli ve yaşlı vatandaş var, bu vatandaşların durumu nasıl olacak" diye konuştu.

"Üst geçide yürüyen merdiven yapılması lazım"

Engelli üst geçidini kullanmakta zorluk çeken Sadiye Durmaz, "Bu üst geçidin yürüyen merdiven olması lazım. Buralar su doluyor ve pislik içerisinde kalıyor. Biz yaşlı vatandaşa yazık, bu merdivenden çıksak oradan inemiyoruz, iskelemizde iş yok" diye konuştu. - İSTANBUL

İstanbul'da Dünya Engelliler Günü'nde pes dedirten görüntü: O üst geçit 1 yıl geçmesine rağmen hala yapılmadı
İstanbul'da Dünya Engelliler Günü'nde pes dedirten görüntü: O üst geçit 1 yıl geçmesine rağmen hala yapılmadı
İstanbul'da Dünya Engelliler Günü'nde pes dedirten görüntü: O üst geçit 1 yıl geçmesine rağmen hala yapılmadı
İstanbul'da Dünya Engelliler Günü'nde pes dedirten görüntü: O üst geçit 1 yıl geçmesine rağmen hala yapılmadı
İstanbul'da Dünya Engelliler Günü'nde pes dedirten görüntü: O üst geçit 1 yıl geçmesine rağmen hala yapılmadı
İstanbul'da Dünya Engelliler Günü'nde pes dedirten görüntü: O üst geçit 1 yıl geçmesine rağmen hala yapılmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haber: Bağcılar'da pes dedirten görüntü kamerada
Son dakika haber: Bağcılar'da pes dedirten görüntü kamerada
Samsun'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü bu yıl kutlanmayacak
Samsun'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü bu yıl kutlanmayacak
Bozüyük Engelliler Derneği Başkanı Çelik'in 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
Bozüyük Engelliler Derneği Başkanı Çelik'in 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Ali Babacan İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Ivana Sert Serdar Ortaç Demet Akalın
Spor Fatih Terim Nacer Chadli Samet Aybaba Ali Palabıyık Tolga Ciğerci
Tüm Haberler İzmir Aralık Pfizer İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul'da Dünya Engelliler Günü'nde pes dedirten görüntü: O üst geçit 1 yıl geçmesine rağmen hala yapılmadı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.12.2020 11:46:57. #1.14#
title