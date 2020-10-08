İstanbul'da dolu yağışı öncesi hazırlıklar tamamlandı, ortaya ilginç kareler çıktı!
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İstanbul'da dolu yağışı öncesi hazırlıklar tamamlandı, ortaya ilginç kareler çıktı!

08.10.2020 10:31 | Son Güncelleme: 08.10.2020 10:59

İstanbul'da bugün gerçekleşmesi beklenen dolu yağışı öncesi, araç sahipleri kendi yöntemleriyle ilginç önlemler aldı. Şiddetli dolu yağışı öncesi hazırlıklar tamamlanırken, aracını doludan korumak isteyen vatandaşların sıra dışı önlemleri sosyal medyada gündem oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından başta İstanbul olmak üzere çevre iller için şiddetli dolu uyarısında bulunulmuştu. Uyarıların ardından otomobillerinin zarar görmesini engellemek isteyen vatandaşlar, kendi imkanlarıyla önlemlerini aldı.

ORTAYA İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

Şiddetli dolu yağışı öncesi hazırlıklar tamamlanırken, bazı vatandaşların araçlarını koruma yöntemi ise ortaya ilginç kareler çıkardı. Kimi vatandaş aracının üzerini tahta masalarla kaplarken, kimisi ise çatı kaplama malzemesiyle korudu.

OTOPARKLARA KOŞANLAR DA OLDU

Otomobillerinin doludan zarar görmesini istemeyen vatandaşlar kendi yöntemlerini kullanarak hazırlanırken, bazı vatandaşlar ise işlerini garantiye almak isteyip otoparklara akın etti. Otoparklara olan talebin artması nedeniyle, Üsküdar ve Ümraniye'de bulunan İSPARK'a ait kapalı otoparklarda akşam saatlerinde araç kuyruğu oluştu.

İşte İstanbul'da dolu öncesi araç sahiplerinden ilginç kareler;

İstanbul'da dolu yağışı öncesi hazırlıklar tamamlandı, ortaya ilginç kareler çıktı!
İstanbul'da dolu yağışı öncesi hazırlıklar tamamlandı, ortaya ilginç kareler çıktı!
İstanbul'da dolu yağışı öncesi hazırlıklar tamamlandı, ortaya ilginç kareler çıktı!
İstanbul'da dolu yağışı öncesi hazırlıklar tamamlandı, ortaya ilginç kareler çıktı!
İstanbul'da dolu yağışı öncesi hazırlıklar tamamlandı, ortaya ilginç kareler çıktı!
İstanbul'da dolu yağışı öncesi hazırlıklar tamamlandı, ortaya ilginç kareler çıktı!
İstanbul'da dolu yağışı öncesi hazırlıklar tamamlandı, ortaya ilginç kareler çıktı!
İstanbul'da dolu yağışı öncesi hazırlıklar tamamlandı, ortaya ilginç kareler çıktı!
İstanbul'da dolu yağışı öncesi hazırlıklar tamamlandı, ortaya ilginç kareler çıktı!
İstanbul'da dolu yağışı öncesi hazırlıklar tamamlandı, ortaya ilginç kareler çıktı!
İstanbul'da dolu yağışı öncesi hazırlıklar tamamlandı, ortaya ilginç kareler çıktı!
Haber Yorumları (10)
FAYANSCİ APTİ: ''Biz haziriz, simdi dolu düsünsün'' nedemek yaaaa. Bu biz haziriz, simdi Allah düsünsün demekle esdeger. Siz boyle dediginiz icin, degil dolu, tas bile yagacak, ozamanda bakalim etrafinda buldugunuz seylerle korunun
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SEDAT: 20 milyarlık arabaya 50 milyar isterseniz doluda vurur boşta
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MURO: kapali garazlarda fiyat 5 katidir simdi.
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