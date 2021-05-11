İstanbul'da dev ekranlardan Mescid-i Aksa'ya selam
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İstanbul'da dev ekranlardan Mescid-i Aksa'ya selam

İstanbul'da dev ekranlardan Mescid-i Aksa'ya selam
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Pendik'te Led ekranlara 'selamün aleyküm' Mescid-i Aksa yazılarak Filistin'e destek verildi.

Pendik'te Led ekranlara 'selamün aleyküm' Mescid-i Aksa yazılarak Filistin'e destek verildi.

İşgalci İsrail güçlerinin Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya saldırmasıyla başlayan şiddet, katlanarak artıyor. Filistinli Müslümanlara yönelik zulmü ve şiddeti her geçen gün artıran İsrail devleti, güvenlik güçlerinin ağır müdahalelerine izin vererek tetikleyici konumunda bulunuyor. Tüm dünyanın kınadığı şiddet olaylarına en sert tepki veren ülkelerin başında gelen Türkiye oldu.

Pendik'te İsrail devletinin Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarına sessiz kalınmadı. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in talimatıyla ilçede bulunan Led ekranlara 'selamün aleyküm' Mescid-i Aksa yazılarak Filistin'e destek verildi. - İSTANBUL

İstanbul'da dev ekranlardan Mescid-i Aksa'ya selam
İstanbul'da dev ekranlardan Mescid-i Aksa'ya selam
İstanbul'da dev ekranlardan Mescid-i Aksa'ya selam

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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