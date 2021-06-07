İstanbul'da dehşet anları kamerada! Sokak ortasında güpegündüz kurşun yağdırdı

Esenler'de arkadaşlarıyla sohbet eden 30 yaşındaki bir genç, otomobiline bineceği esnada araçtan inen bir şahıs tarafından güpegündüz silahlı saldırıya uğradı. Vatandaşların gözü önünde gerçekleşen o dehşet anları kameralara yansırken, kurşun yağmuruna tutuklan genç ağır şekilde yaralandı.

Geçtiğimiz Pazartesi günü saat 18.00 sıralarında Esenler Turgutreis Mahallesi'nde meydana gelen olayda 30 yaşındaki Ç.C. cadde üzerinde bulunan dönercide yemek yemeye gitti. Genç yemek yedikten sonra dışarıda arkadaşlarıyla sohbet etmeye başladı. Sohbetin ardından otomobiline yönelen gencin yanına, sokağın başında bekleyen ve içerisinde üç kişinin olduğu otomobil yaklaştı. Cerrahi maskeli ve şapkalı olduğu öğrenilen şahıs, otomobilden çıkarak Ç.C.'ye sokak ortasında güpegündüz ateş açarak kurşun yağdırdı.

SOKAK ORTASINDA KURŞUN YAĞDIRDI

Kanlar içinde kalan genç yere yığılırken, silahlı saldırgan ise geldiği otomobile binip diğer şüphelilerle birlikte olay yerinden kaçtı. Dehşet anları ise kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, genç arkadaşlarıyla sohbet ettikten sonra aracına yöneliyor. Park halindeki otomobilden inen silahlı şahıs ise koşarak gencin yanına geliyor. Şahıs gence sokak ortasında kurşun yağdırıyor. Yaralanan genç yere düşüyor ve saldırgan ise otomobile binerek kaçıyor. Vatandaşlar ise korkudan etrafa kaçışıyor.

POLİS SALDIRGANIN PEŞİNDE

Saldırının ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri ise yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Ameliyata alınan gencin sağlık durumunun ağır olduğu, tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri ise olay yerinde incelemelerde bulunarak, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yaralanan gencin otomobili de incelenmek üzere çekici yardımıyla emniyete götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı