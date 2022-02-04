İstanbul'da Çin'de düzenlenen Pekin Kış Olimpiyatları protesto edildi

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği, Gulca Katliamı'nın 25. yılında başlayan Pekin 2022 Kış Olimpiyatları'nın boykot edilmesini istedi.

Çin'in İstanbul Konsolosluğu civarında toplanan kalabalık grup sloganlar attı. Gruptan bir kişinin Konsolosluk önüne gitmek istemesiyle başlayan gerginlik, polisin uyarılarıyla kısa sürede önlendi.

Birlik Başkanı Hidayet Oğuzhan, grup adına yaptığı açıklamada, Doğu Türkistan'da yok olma tehlikesinde olan halkı kurtarmak için tüm insanlık alemini harekete geçmeye çağırdı.

Açıklamasında Pekin Kış Olimpiyatlarına değinen Oğuzhan şunları kaydetti:

"Biz buradan tüm insanlığı barış, dayanışma ve adalet gibi olimpiyat oyunlarının asıl amaçlarını çiğneyerek milyonlarca insana soykırım uygulamakta olan Çin'in ev sahipliği yaptığı Gulca Katliamı'nın 25'inci yıl dönümünde, bugün 4 Şubat'ta açılışı yapılan Pekin 2022 Kış Olimpiyatlarını boykot etmeye, izlememeye, sporcuları ve katılımcıları asıl ilkelerine aykırı bu kanlı oyunlara ortak olmamaya, soykırıma karşı tavır sergilemeye, mazlum halkın ahına kulak vererek ellerini kaldırmaya, adalete destek vermeye çağırıyoruz."

Diğer STK temsilcileri de Türkiye'yi ve dünyayı, Pekin Kış Olimpiyatlarını protestoya davet etti. Açıklamanın ardından gruptakiler dağıldı.