İstanbul'da cami avlusunda dehşet anları kamerada
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İstanbul'da cami avlusunda dehşet anları kamerada

İstanbul'da cami avlusunda dehşet anları kamerada Beyoğlu'nda bir şahıs kendisini darp eden genci silahla yaraladı Genç, saldırganın arkadaşları tarafından öldüresiye dövüldü Beyoğlu'nda sevgilisiyle gezdiği esnada kendisine laf atan genç tarafından darp edilen şahıs, arkadaşlarını toplayarak...

08.07.2020 09:52 | Son Güncelleme: 08.07.2020 09:57

İstanbul'da cami avlusunda dehşet anları kamerada

Beyoğlu'nda bir şahıs kendisini darp eden genci silahla yaraladı

Genç, saldırganın arkadaşları tarafından öldüresiye dövüldü

İSTANBUL - Beyoğlu'nda sevgilisiyle gezdiği esnada kendisine laf atan genç tarafından darp edilen şahıs, arkadaşlarını toplayarak geri geldiği cami avlusunda dehşeti yaşattı. Şahıs kendisine laf atan şahsı tabancayla yaralarken, arkadaşları da tekme tokat dövdü. Yaşananlar kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz 1 Haziran Pazartesi günü saat 23.50 sıralarında Beyoğlu Sururi Mehmet Efendi Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgiye göre semtteki bir caminin avlusunda oturan İsmail Ç., sokakta sevgilisiyle gezen genç bir şahsa laf etti. Şahıs karşılık vermesi üzerine İsmail Ç. tarafından darp edildi. Bunun üzerine şahıs sevgilisiyle birlikte sokaktan uzaklaştı. Durumu kendine yediremeyen genç bir süre sonra arkadaşlarını da toplayarak sokağa geri geldi. Cami avlusunda oturan İsmail Ç. ile Ç.'nin darp ettiği genç arasında kavga çıktı.

Bacağından vurup öldüresiye dövdüler

Kavgada genç, İsmail Ç.'yi tabancayla bacağından yaraladı. Yaralı halde kaçmaya çalışan İsmail Ç. bir süre sonra yere düştü. Peşlerinden gelen saldırgan grup, Ç.'yi yerde dakikalarca tekme tokat darp etti. Olayın ardından şahıslar koşarak kayıplara karışırken, yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, ateş açılmasıyla avludakiler koşarak kaçıyor. Bacağından yaralanan genç ise bir süre topalladıktan sonra yere yığılıyor. Hemen arkasından gelen saldırganlar genci tekme ve tokatlarla darp ediyor. Genci silahla yaralayan saldırgan ise elindeki tabancayı sallıyor. Şahıslar ardından avludan kaçıyor.

Polis saldırganların peşinde

Öte yandan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı İsmail Ç.'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaparak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Görgü şahitlerinin de ifadelerine başvuran polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

"Kız arkadaşına laf adınca gururuna yedirememiş"

Olayla ilgili konuşan bir vatandaş, "Kız arkadaşına laf atmışlar, küfrü kaldıramayınca dayanamamışlar arkadaşlarını toplayıp geliyor. Daha sonra da arkadaşı bacaklarından yaralayıp olay yerinden uzaklaşıyorlar. Darp ve yaralama var ama olayın öncesinde vuran kişinin kız arkadaşına laf atmışlar. O da kız arkadaşı yanında olunca gururuna yedirememiş" dedi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul'da cami avlusunda dehşet anları kamerada

Kaynak: İHA

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