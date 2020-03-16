İstanbul'da berberlerde korona virüse karşı dezenfekte çalışması İstanbul'da berberlerde korona virüse karşı dezenfekte çalışması İstanbul'da, korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında berberlerde dezenfekte çalışmaları yapıldı.

İstanbul'da berberlerde korona virüse karşı dezenfekte çalışması

İSTANBUL - İstanbul'da, korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında berberlerde dezenfekte çalışmaları yapıldı. Üsküdar meydanda ve mahallelerde bulunan berberler ilaçlanarak dezenfekte edildi.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında İstanbul'da bulunan berberlerde dezenfekte çalışmaları yapıldı. Üsküdar Belediyesi de ilçe genelinde bulunan berberlerde temizlik yaparak virüs ve bakterilerden arındırdı. Özel kıyafetli temizlik görevlileri özel solüsyon kullanarak berberlerde dezenfekte çalışmaları yürüttü.

Konuyla ilgili bilgi veren Veteriner İşleri Müdürü Ömür Uzunali, "Üsküdar Belediyesi olarak bu korona virüsü vakasından daha önceden temizlik işlemlerimiz devam ediyordu. Ancak bu virüs vakasından sonra aktif olarak, operasyon olarak toparlandık ve ekip sayımızı artırdık. Şu anda Üsküdar'da aile sağlık merkezlerini, hastaneler, karakollar, okullar, camiler ve diğer ortak kullanım alanlarını ilaçlama yapıyoruz. Bugün de berberlerin tamamını ilaçlama yapıyoruz. Berberlerimizi dezenfekte ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Gayet memnum kaldım"

Berber Nurettin Özdemir, "Süper çok iyi, gayet iyi memnun kaldım. Biz de berber esnafı olarak hijyene dikkat ediyoruz. İşimiz gereği, su, sabun, kolonya bu tür şeyler var zaten biz de. Ben biraz daha dikkat ediyorum. Daha dikkat ediyorum. Daha çok yıkıyorum, sabunluyorum. Her işlem yaptığımda kolonya kullanıyorum zaten" dedi.

Sarı dolmuş şoförü Aziz Öz, "İyi oluyor. Biz de elimizden geldiği kadar özen gösteriyoruz. Yolculara da söylüyoruz. Kolonya taşıyoruz. Belediye'de ilaçlıyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA