İstanbul'da arabalı açık hava sinema keyfi
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İstanbul'da arabalı açık hava sinema keyfi

İstanbul'da arabalı açık hava sinema keyfiİSTANBUL, (DHA) ' Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun süredir evlerinde kalan vatandaşlara moral vermek amacıyla İstanbul Kozyatağı'nda arabalı açık hava sineması etkinliği düzenlendi.

29.05.2020 10:20 | Son Güncelleme: 29.05.2020 10:30

İstanbul'da arabalı açık hava sinema keyfi

İSTANBUL, (DHA) ' Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun süredir evlerinde kalan vatandaşlara moral vermek amacıyla İstanbul Kozyatağı'nda arabalı açık hava sineması etkinliği düzenlendi. Büyük ilgi gören etkinliğine 100 araç katılırken vatandaşlar, Yeşilçam'ın efsanelerinden 'Bizim Aile' filmini izledi.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun süredir evlerinde kalan vatandaşlara moral vermek, hasret kaldıkları sinema özlemini gidermek için İstanbul Kozyatağı'nda marketin otoparkında arabalı açık hava sinema etkinliği gerçekleştirdi. Arabalarıyla otoparka gelen vatandaşlar, 'Bizim Aile' filmini izledi. Film başlamadan önce izleyicilere ayçekirdeği ve gazlı içecek ikram edildi. Film boyunca vatandaşların arabalarından inmemeleri istendi.

SOSYAL MESAFE KURALLARINA DİKKAT EDİLDİ

0 ile 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri dışındaki müşteriler, her araçta 2 kişi olunması, araç içinde maske takılması gibi kurallar ile saat 19.30 itibarıyla arabalarıyla alana giriş yaparak yerlerini aldı. Film için süpermarketin otoparkınde 100'e yakın araba bir araya geldi. Münir Özkul, Adile Naşit, Tarık Akan, Şener Şen, Halit Akçatepe, Ayşen Gruda, Itır Esen ve Selim Naşit gibi Türk sinemasına isimlerini altın harflerle yazdıran oyuncuların yer aldığı, aynı zamanda da marketin marka jeneriği olan 'Bizim Aile' filmi yansıdı.

'İSTANBUL'DA İLK DEFA YAPILDI'

CarrefourSA Marka ve Kurumsal İletişim Müdürü Melis Karatay Ebin, İstanbul'da ilk defa düzenledikleri etkinlik için, 'Koronavirüs nedeniyle uzun süredir evlerimizdeyiz, önlemleri almaya devam ediyoruz. Ama bu süreçte evlerinde sıkılan müşterilerimiz için keyifli bir etkinlik gerçekleştirmeyi hedefledik. Araçları etkinlik alanına gelirken önlemlere çok dikkat ettik. Kontroller yapıldı, her araçta 2 kişi olmasına özen gösterdik. Çekirdek ve içecek ikramımız da oldu' dedi.

ETKİNLİĞİN DEVAMI OLACAK

Korona günlerinde hediye vermek istediklerini belirten Ebin, 'Etkinlik ücretsiz, 100 lira ve üzeri alışveriş yapan müşterilerimize biletlerini teslim ettik. Yaz döneminde etkinliği devam ettirmeyi düşünüyoruz. Bizim Aile filminin bizdeki yeri çok önemli, gönüllerde yer etmiş bir film. Bu dönemde birlikteliği, bir arada olmayı, destek olmayı anlatan bir film o yüzden bu filmle başladık' diye konuştu.

SOSYAL HAYATA HASRET KALMIŞTIK

Filmi izlemeye nişanlısıyla gelen Doğan Damlı, '2 aydır sosyal hayatımız kalmadı, evden çalışıyoruz. Etkinliği çok beğendik, uzun süredir hasret kaldığımız sosyal hayata sinema ile döndük, mutluyuz. Böyle bir etkinliğe katılacağımı hayal etmezdim ama buna da şükür. Filmi daha önce izledik ama bugünlerde tekrar izlemek mutlu olmamıza vesile oluyor' ifadelerini kullandı.

SİNEMAYA GİTMEYİ ÖZLEDİK, FİLMLE ÇOCUKLUĞUMUZA DÖNDÜK

Zeynep Şenkaya ise, 'Koronavirüsle hayatımız bambaşka oldu, söyleseler bu bir film derdim. 2-3 aydır bir filmin içinde yaşıyor gibiyiz. Neyse ki böyle etkinliklerle sosyal hayata tekrar adapte olmaya çalışıyoruz yoksa hiç evden çıkmıyoruz. Sinemaya gitmeyi çok özledik ve bir daha gerçek bir salonda ne zaman izleriz hiçbir fikrim yok. Filmi çok seviyorum. Bizi çocukluğumuza götürdü. Etkinlik çok güzeldi, mutluyuz' dedi.

Dilara Aydoğan da 'Evlere hapsolduk tamamen içimize döndüğümüz bir süreç oldu. Sıkılmıştık o yüzden bugün çok iyi geldi. Yeniden sokağa çıkmak, arabaya binmek ve insan içine karışmak bizi çok mutlu etti. Böyle arabanın içinde film izleyeceğim hiç aklıma gelmezdi duyar duymaz çok sevindim. Çok keyifli hatta daha sık olmasını istiyorum' diye konuştu.

'ANNE VE BABAMIZ ANLATIRDI ŞİMDİ YAŞIYORUZ'

Ali Fuat Acun ise, 'Böyle bir etkinliğin olacağını eşim söyleyince şaşırdım. 2 ay sonra dışarı çıkmak çok iyi geldi. Anne ve babalarımız hep anlatırdı, gençken açık hava sinemasına giderlermiş, flörtlerini dinlerdim. Şu anda bunu deneyimliyoruz, güzel geçiyor. Hem hava alıyoruz hem eskileri yad ediyoruz' ifadelerini kullandı.

İstanbul'da arabalı açık hava sinema keyfi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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