İstanbul'da abartı egzoz ve modifiye denetimi yapıldı
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İstanbul'da abartı egzoz ve modifiye denetimi yapıldı

İstanbul'da abartı egzoz ve modifiye denetimi yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da kurulan çok sayıda denetim noktasında abartı egzoz, modifiyeli araç ve motosikletlere yönelik denetim yapıldı.

İstanbul'da kurulan çok sayıda denetim noktasında abartı egzoz, modifiyeli araç ve motosikletlere yönelik denetim yapıldı. Denetimler sırasında bir motosiklet polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri İstanbul'un farklı noktalarında kurulan denetim noktalarında abartı egzozlu, modifiyeli araç ve motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirdi. Durdurulan araçların ve motosikletlerin motor ve egzozları kontrol edilerek, herhangi bir abartı egzoz sistemi ya da modifiyenin mevcut olup olmadığına detaylı şekilde bakıldı. Denetimler sırasında sürücülerin ehliyet ve ruhsatları da kontrol edildi.

Ehliyetsiz motorcu polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı

Merter E-5 yan yolda kurulan denetim noktasında polis ekipleri, yan yana ilerleyen iki motosiklete 'dur' ihtarında bulundu. Motorlardan biri hızlanarak denetimden kaçtı. Diğer motorcuya ise plakası kapalı olduğu için ceza yazıldı.

"Arkadaşım kaçabilir"

Kaçan motorcunun arkadaşı, "Arkadaşım kaçabilir. Kaçtı yani öyle istedi kaçtı. Ehliyeti yoktur ondan yani. Sağılık olsun plaka eksiğimiz vardı. Plakayı kapalı unuttuk" dedi. - İSTANBUL

İstanbul'da abartı egzoz ve modifiye denetimi yapıldı
İstanbul'da abartı egzoz ve modifiye denetimi yapıldı
İstanbul'da abartı egzoz ve modifiye denetimi yapıldı
İstanbul'da abartı egzoz ve modifiye denetimi yapıldı
İstanbul'da abartı egzoz ve modifiye denetimi yapıldı
İstanbul'da abartı egzoz ve modifiye denetimi yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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