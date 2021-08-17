İstanbul'da 7 ilçede su kesintisi

İSTANBUL'da 7 ilçede tadilat ve yenileme çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacak.

İSTANBUL 'da 7 ilçede tadilat ve yenileme çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacak.

İstanbul'da Arnavutköy, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Başakşehir, Avcılar ve Küçükçekmece'de İSKİ'nin tadilat ve yenileme çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacağı açıklandı. İSKİ'nin açıklamasında, Terkos Osmangazi Terfi Merkezi, Terkos İkitelli'de 2.200 mm çapındaki içme suyu hattı üzerinde yapılan tadilat ve yenileme çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacağı belirtildi. Açıklamada, "18 Ağustos Çarşamba 22.00 ile 19 Ağustos Perşembe 09.00 arasında, 11 saat süreyle Arnavutköy, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Başakşehir, Avcılar ve Küçükçekmece'ye su verilemeyecek. Arnavutköy'de Yeşilbayır, Ömerli, Delikli, Karaağaç, Dursunköy ve Hadımköy; Çatalca'da Yassıören, Babanakkaş ve Kızılcaali; Esenyurt'ta Koza, Orhangazi, Aşık Veysel, Hastane, Ardıçlı, Fatih, Güzelyurt, İncirtepe, İnönü, Mehterçeşme, Merkez, Namık Kemal, Örnek, Pınar, Saadetdere, Talatpaşa, Yenikent, Akşemsettin, Üçevler, M. Akif Ersoy, Yeşilkent, Yunus Emre, Sultaniye, Süleymaniye, Selahaddin Eyyubi, Çınar, Turgut Özal ve Esenkent; Eyüpsultan'da İhsaniye, Işıklar, Akpınar, Odayeri ve Ağaçlı; Başakşehir'de Bahçeşehir 1. ve 2. kısım, Şahintepe, Güvercintepe, Kayabaşı, Altınşehir, Şamlar, O.S.B., Başakşehir, Başak ve Ziya Gökalp; Avcılar'da Cihangir, Merkez, Tahtakale, Yeşilkent, E-5 üstü, Bizimevler ve Ispartakule; Küçükçekmece'de Yarımburgaz mahallelerinde kesinti yaşanacak." denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mücahit Türetken