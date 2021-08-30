İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı
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İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı

İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı.

İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklama göre 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyurulmuştu. Saat 06.00 itibariyle kapatılan yollar, kutlamalar nedeniyle saat 14.00'a kadar kapalı tutulacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

"Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler, D100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, 10. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Oğuzhan Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Sofular Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Halıcılar Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Akdeniz Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Akşemsettin Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarı'ndan, Aksaray'dan Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Hal Yolu Güneyden gelip Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapalı olacak."

Alternatif güzergahlar olarak Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Sahil Kennedy Caddeleri kullanılabilecek. - İSTANBUL

İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı
İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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