İstanbul'da 109 yılın sıcaklık rekoru kırıldı
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İstanbul'da 109 yılın sıcaklık rekoru kırıldı

Boğaziçi Üniversitesi tarafından İstanbul'da ocak ayından 13 Mayıs'a kadar alınan sıcaklık ortalaması, 1911'den bu yana yapılan ölçümlerin üzerine çıkarak rekor kırdı.

İstanbul'da 109 yılın sıcaklık rekoru kırıldı
14.05.2020 18:58 | Son Güncelleme: 14.05.2020 19:06

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkenin, bu hafta sonu Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımlarının etkisinde kalacağı konusunda vatandaşları uyardı.

Hava sıcaklıklarının, gelecek hafta başına kadar hissedilir derecede artarak batı bölgelerinde 9 ila 13 derece mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

SICAKLIKLAR 109 YILLIK ÖLÇÜMLERİN ÜZERİNDE

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, meteoroloji istasyonunun 1911'den beri rasathanedeki aynı noktada yaptığı ölçümlere göre, ocak, şubat, mart, nisan ve 12 Mayıs'a kadar yaşanan sıcaklıkların geçmiş yıllara göre çok rastlanan bir değerde olmadığını söyledi.

Tek, bu aylardaki sıcaklık ortalamasının 109 yıllık ölçümlerin üzerine çıktığını belirterek, şunları anlattı:

"Bu seneki sıcaklık değerleri her ay için geçerli olmak üzere yükseldi. Ocak ayının 1912-2019 sıcaklık ortalaması 8,3 derece iken bu sene 9,5 dereceye gerçekleşerek ortalamanın üzerine çıktı. Şubat ayı sıcaklık ortalaması ise 8,8 iken bu yıl 12 derece oldu. Mart ayı sıcaklık ortalaması ise 11,5 derece iken bu sene 14,1'e yükselirken, nisan 16,5 olan ortalama bu sene 16,3'e düştü. 13 Mayıs'a kadar olan 109 yıllık sıcaklık ortalaması 20,5 iken bu sene 24,2'ye yükseldi."

"1 OCAK-12 MAYIS ARASINDA HİÇ BU KADAR YÜKSELMEDİ"

"1 Ocak-12 Mayıs arasında hiç bu kadar yükselmedi"

Mayıs'ın 12'sinde Kandilli'deki istasyonda 31,4 derecelik sıcaklık ölçümü yapıldığını anlatan Tek, bunun 109 yıllık sıcaklık ortalamasında en yüksek değer olduğunu, sıcaklıkta o güne ait bir rekor kırıldığını söyledi.

Adil Tek, bu değerin, 1911'den bu yana 1 Ocak-12 Mayıs arasında hiç bu kadar yükselmediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Yine 11 Mayıs'ta ölçülen 28,9 derecelik sıcaklık bugüne kadar Kandilli'de ölçülen yüksek beşinci değer oldu. Bunlar 2020'nin ilk 4,5 ayında bölgemizde sıcaklıkların ortalamanın üzerinde gittiğini, sıcak bir dönem geçirdiğimizi, sıcaklıklarda rekor kırıldığını gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, İzmir Tire'de de 12 Mayıs'ta sıcaklık 36,8 derece ölçülmüş. Bunun da o bölgenin aynı tarihe göre rekoru olduğunu düşünüyorum. Batı bölgelerde Marmara ve Ege'de geçmiş yıllara ait normallere göre 11 ve 12 Mayıs'ta yüksek sıcaklıklar yaşandı."

34 DERECEYE KADAR ÇIKMASI BEKLENİYOR

Adil Tek, yarından itibaren Batı bölgelerinde Afrika kökenli bir sıcak hava dalgasının beklendiğini, sıcaklıkların mevsim normallerinin 9-13 derece üzerinde seyredeceğini söyledi. Ayrıca, İstanbul'daki sıcaklıkların yarın 29, cumartesi 30, pazar 31, pazartesi 25, salı 30, çarşamba günü de 34 dereceye kadar çıkmasının beklendiğini anlattı.

Ege ve İzmir çevresinde ise bu sıcaklıkların 40 dereceye kadar çıkabileceğini anlatan Tek, "İstanbul'daki beklenen 32-33 derecelik sıcaklıklar bu ay için normal değerler değil. 18, 19 ve 20 Mayıs'ta 100 yılın içerisindeki en yüksek değerler gözüküyor. Önümüzdeki hafta sıcaklıklarda aynı döneme göre 100 yıllık rekorun kırılması bekleniyor. Yaz döneminde görülen bu sıcaklıklar erken yaşanacak. Yaklaşık bir hafta sürecek bir erken yaz diyebiliriz" dedi.

Tek, bu sıcaklıklara temmuz ve ağustos aylarında rastlanıldığını belirterek, öğle saatlerinde dışarıya çıkılmaması gibi tedbirlerin alınmasının önemine vurgu yaptı.

İstanbul'da 109 yılın sıcaklık rekoru kırıldı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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