İstanbul cumartesi yasak mı? Hafta sonu cumartesi İstanbul'da sokağa çıkma yasağı var mı?

İstanbul cumartesi yasak mı? 3 Nisan Cumartesi yasak mı? sorularının yanıtları merak ediliyor. Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı başlıyor mu? Hafta sonu cumartesi İstanbul'da sokağa çıkma yasağı var mı? soruları, son yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından yanıt arıyor. Yüksek riskli ve çok yüksek riskli illerde değiştirilen kararlara göre bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı başlıyor mu?

İstanbul cumartesi yasak mı? 3 Nisan Cumartesi yasak var mı? soruları 29 Mart tarihinde yapılan açıklamalar sonrası merak edilen konular arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak, toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda, 81 il valiliğine genelge gönderildi. 3-4 Nisan'da hafta sonu kapanma olacak mı?

3 NİSAN İSTANBUL CUMARTESİ YASAK MI?

Dün yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından 81 il valiliğine genelge gönderildi.



"Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi" konulu genelgede daha önceki genelgelerle risk gruplarına göre düzenlenen hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları yeniden düzenlendi.

Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağı yeniden cumartesi de uygulanmaya başlayacak.

Covid-19 bakımından yüksek riskli illerde kısıtlamalar cuma günü 21.00-cumartesi günü 05.00, cumartesi günü 21.00- pazartesi günü 05.00 saatleri arasında uygulanacak. 3-4 Nisan'da kırmızı renkli illerde yasak olacak.

YENİ GENELGEYE GÖRE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Genelgeye göre hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına devam edilecek.

Haftasonlarında ise düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.

Yüksek risk grubundaki illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi günü saat 21.00'de başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak şekilde düzenlenecek kısıtlama pazartesi günü saat 05.00'de bitecek.

Çok yüksek risk grubunda yer alan illerde ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma günü saat 21.00'de başlayıp cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayarak Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

RİSK GRUBUNA GÖRE İLLER

Buna göre; yeni bir karar alınıncaya kadar illerin risk grupları aşağıdaki şekilde değiştirildi: