İSTANBUL Çölyak hastası çocukların çağrıları cevap buldu
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İSTANBUL Çölyak hastası çocukların çağrıları cevap buldu

Çölyak hastası çocukların çağrıları cevap bulduDoğan GÜNDOĞDU/İSTANBUL, (DHA)-Glutensiz beslenmek zorunda olan ve bu ürünlerin hem fiyatlarının yüksek olması hem de üretim miktarı ile dağıtım ağının sınırlı olmasından dolayı sorun yaşayan Çölyak hastalarına glutensiz beslenebilecekleri...

İSTANBUL Çölyak hastası çocukların çağrıları cevap buldu
11.05.2020 16:41 | Son Güncelleme: 11.05.2020 16:49

Çölyak hastası çocukların çağrıları cevap buldu

Doğan GÜNDOĞDU/İSTANBUL, (DHA)-Glutensiz beslenmek zorunda olan ve bu ürünlerin hem fiyatlarının yüksek olması hem de üretim miktarı ile dağıtım ağının sınırlı olmasından dolayı sorun yaşayan Çölyak hastalarına glutensiz beslenebilecekleri yiyecek çeşitlerinin olduğu koliler teslim edildi. Avrupa Çölyak Derneği Başkan Yardımcısı Çiğdem Delice, 'Çölyaklı çocuklarımızın çağrılarına kulak verdiği için Sultangazi Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz' dedi.

Çölyak Hastalarına yönelik proje geliştiren Sultangazi Belediyesi, bugün hastalarla buluşarak onlar için hazırlanan kolileri teslim etti. Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'da Çölyak hastası vatandaşlarla buluşarak, daha çok hastaya ulaşmak için çaba harcamaları gerektiğini dile getirdi. Çölyak hastaları ise glutensiz ürün bulmakta zorlandıkları ve belediyenin bu farkındalık çalışması sayesinde çocuklarının sağlıklı beslenecek olmasından dolayı teşekkürlerini ilettiler.

'GLUTENSİZ BİRÇOK ÇEŞİT ÜRÜNLERİMİZİ HAZIRLADIK'

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Çölyak hastalarına yönelik bir proje yaptıklarını vurgulayarak, 'Glutensiz ürünlerimiz var onlar için. Daha önce hastalarımız ile görüşmüştük. Onlar Çölyak hastası olarak glutensiz ürünlere ulaşmakta çok zorluklar çektiklerini dile getirdiler. Bu ürünlere ulaşsalar bile son derece pahalı olduğunu, çocukların marketten birçok şey istediği ancak glutensiz olmamaları sebebiyle de kendileri açısından zor durumlar yaşadıklarını ifade ettiler. Biz de bu sebeple bir duyarlılık gösterdik. Sultangazi'de bulunan bütün çölyak hastalarını tespit ettik. Onların hepsine de uygun glutensiz birçok çeşit ürünlerimizi hazırladık. Ekmek, un, puding gibi birçok çeşit yiyeceklerimiz var' diye konuştu.

Birçok dezavantajlı gruplarla çalıştıklarını ifade eden Başkan Dursun, tespit edemedikleri ailelerde olabileceğini ve o ailelerinde kendilerine Sultangazi'de oturmak kaydıyla ulaşması gerektiğini söyledi.

'ÇÖLYAKLI ÇOCUKLARIMIZIN ÇAĞRILARINA KULAK VERDİ'

Avrupa Çölyak Derneği Başkan Yardımcısı Çiğdem Delice, 'Bizim glutensiz beslenmekten başka hiçbir seçeneğimiz yoktur. Bu ürünleri market raflarında pek bulamıyoruz. Başkanımızdan bu duyarlılığı için çok teşekkür ediyoruz. Çölyaklı çocuklarımızın çağrılarına kulak verdiği için teşekkür ediyoruz. Özel günler geçiriyoruz ve virüs sebebiyle bizde zaten normal ekmek yiyemiyoruz. Başkanımızın gayretleri ile ekmek yiyebileceğiz' açıklamasını yaptı.

'O HEYECANI ÇOCUĞUMUN YÜZÜNDE GÖRMELİYDİNİZ'

Çocuğu Çölyak hastası olan Songül Başer ise 1 yıl önce oğluna tanı konulduğunu belirterek, 'İlk başta çok büyük sıkıntılar yaşadık. Glutensiz malzemeler bulamadık. Sağ olsun dernek bize çok yardımcı oldu. Ne yiyip, ne yiyemeyeceğimiz konusunda bizi bilgilendirdi ve destek oldular. Daha sonra belediye başkanımızın gönderdiği koliler bize çok iyi geldi. O heyecanı çocuğumun yüzünde görmeliydiniz, çünkü o kadar çeşit ürünü hasta olduğu günden beri bir arada görmemişti' dedi.

Çölyak hastalarına yapılan glutensiz yiyecek desteğinin her ay yapılacağı ve evlere belediyenin bu kolileri getireceği bildirildi.

İSTANBUL Çölyak hastası çocukların çağrıları cevap buldu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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