İstanbul Büyükşehir Belediyesinden, kadın çalışanları anısına hatıra ormanı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın çalışanları adına Büyükçekmece'de 15 bin 314 fidanlık "8 Mart Hatıra Ormanı" oluşturdu.

Hatıra ormanı fidan dikim törenine, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve İBB üst yönetimi katıldı.

Burada konuşan Ekrem İmamoğlu, "Öncelikle kurumda çalışan 15 bin kadının adına fidan dikimi var ama onun ötesinde Türkiye'de kadın yönetici olarak kim var ise siyasi parti genel başkanlarından siyasi temsilcilere, il başkanlarımıza, belediye başkanlarına herkesin adına fidan dikiyoruz." dedi.

İmamoğlu, 83 milyon insanın barış ve huzur içerisinde yaşadığı bir memleket arzuladığını anlatarak, bu şehir ve memleket adına bu adımları attıkça bu güzel duyguları kadınların daha fazla sahipleneceğini söyledi.

Bu hatıra ormanına fikri ile varlığı ile emeği ile katkıda bulunan herkese teşekkür eden İmamoğlu, bunun eşinin projesi olduğunu ifade etti.

Dilek İmamoğlu da projeyi hayata geçiren belediye çalışanlarına teşekkür ederek, "Ormandaki her bir ağaç, topraktan gelen kökleri, gökyüzüne uzanan dallarıyla, yaşam döngüsünün en önemli unsurlarından birini oluşturur. Tıpkı kadınlar gibi. Ağaçlar varsa yeryüzünde hayat vardır. Tıpkı kadınlar gibi. Kadın varsa sevgi, şefkat, barış, huzur vardır. Kadın varsa hayat vardır, kadın varsa dünya vardır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Ekrem İmamoğlu ile eşi Dilek İmamoğlu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve diğer katılımcılar tarafından fidan dikildi.

Ekrem İmamoğlu ile eşi Dilek İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan adına hazırlanan fidanı dikti.

"Tümüyle iyi duygularla yazılmıştır"

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu'na, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı sosyal medya paylaşımında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın isimlerini de etiketleyerek yaptığı kutlamaya yönelik tepkiler soruldu.

Etkinliğe herkesi davet ettiklerini belirten İmamoğlu, "Biz memleketin her şahsına 83 milyon insan olarak bakıyoruz. Tümüyle iyi duygularla yazılmıştır dünkü mesajımız. Bayrağımızın, milli birliğimizin var olması için tek bir vatandaşımızın bile dışında kalmayacağı bir süreç yaşamak istiyoruz." dedi.

Buldan'ın etkinliğe katılmasının siyaseten bir ittifak anlamına gelip gelmediğinin sorulması üzerine İmamoğlu, "Hiç öyle bir şey yok. Biz nasıl İstanbul ittifakı dedik, Türkiye ittifakı. Memleketin, herkesin içinde olduğu bir ittifak. Şimdi ne yaptık? Kendi adımıza ağacımızı diktik, emekçi kadınlar adına ağacımızı diktik. Kıymetli hanımefendi Meral Akşener ablamız için ağacımızı diktik. Şimdi de Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan için dikeceğiz." ifadelerini kullandı.

Tepkiler, HDP'li Buldan'a da soruldu

HDP Eş Genel Başkanı Buldan ise Türkiye'nin bu tür manzaralara ihtiyacı olduğunu söyledi.

Eleştirilerin yersiz olduğunu ifade eden Buldan, "Eleştiri yapanlara en güzel cevabımız bugün tekrar bir araya gelmemiz oldu. Hele hele bu kadar kutuplaşmanın ve ayrımcılığın olduğu bir dönemde HDP'yi kriminalize etme çabalarının olduğu bir dönemde Türkiye toplumunun bugün bu resmi görmesi gerektiğini düşünüyorum. Eleştiri yapanlara da her zaman bu manzarayı hatırlatacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aleyna Sevim