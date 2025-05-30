İstanbul BÜYÜKÇEKMECE elektrik kesintisi! 30 Mayıs Büyükçekmece elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul BÜYÜKÇEKMECE elektrik kesintisi! 30 Mayıs Büyükçekmece elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
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Büyükçekmece elektrik kesintisi listesi! 30 Mayıs günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 30 Mayıs günü İstanbul Büyükçekmece ilçesinde elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Büyükçekmece elektrik kesintisi nedeni ve kesinti süresi merak ediliyor. İşte Büyükçekmece elektrik kesintisi hakkında detaylar...

Büyükçekmece elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 30 Mayıs günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-05-30 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KUMBURGAZ mah ATAKAN 1, BORA 3, BULUT 2, CUMHUR, DOĞU, DR. SADIK AHMET, GÖK, GÖKAY, GÜNEY, GÜNGÖRMÜŞLER, KAYAPINAR, KEHRİBAR, KILIÇTAR, MERVE 2, PINAR, SONAY, İSTANBUL sk bölgelerinde 30/05/2025 09:00:00 - 30/05/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-30 09:30:00 - 13:30:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN MERKEZ mah AKASYA 5, ATAN 1, BARBAROS 3, BOSTAN 3, CAMİ 2, CENK, CUMHURİYET 2, D-100 KARAYOLU, DUYGU 2, E5 LONDRA ASFALTI, EMRE 2, PİR, ÇINAR, ÇİÇEKTEPE, İNÖNÜ 2, İSKELE sk bölgelerinde 30/05/2025 09:30:00 - 30/05/2025 13:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-30 13:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜZELCE mah GÜRLER, YOĞURTHANE sk bölgelerinde 30/05/2025 13:00:00 - 30/05/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-30 13:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KUMBURGAZ mah ACEM 1, ALPEREN, BAHAR 2, BAĞDERESİ, BİRKAN, DENİZ 2, EREN, GENÇTÜRK, GÖKÇİN, GÜLNUR, GÜLŞEN, HAZİRAN, HOCA AHMETEFENDİ, KARAKOL, KARANFİL 3, KAVUN, KERKÜK, KİVİ, LİMON, MEŞE 1, MUHTEREM, MİLLET 2, ORDU 1, OTOYOL, SADE, SAKİN 1, SANDAL 2, SEVAL 1, SONAY, TADAL, TURKUAZ, UMUT, UĞUR 1, VATAN 2, ZAKKUM 3, ÖMER, ÖMÜR, ÖZGÜR, ŞUBAT sk / ULUS mah GÜNNUR sk bölgelerinde 30/05/2025 13:00:00 - 30/05/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
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