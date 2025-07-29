İstanbul BÜYÜKÇEKMECE elektrik kesintisi! 29 Temmuz Büyükçekmece elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Büyükçekmece elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 29 Temmuz günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Büyükçekmece elektrik kesintisi listesi şu şekildedir:

2025-07-29 00:00:00 - 07:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE Mah. AKDENİZ, EGELİ, FİNİKE, KAPADOKYA, TUNÇASLAN, TUĞRA, YALIKAVAK, ÇAMLIÇEŞME, ŞİLE sk / KAMİLOBA mah AYVAZ 1, ÇAKIL YOLU sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah DURU, DURUSU sk bölgelerinde 29/07/2025 00:00:00 - 29/07/2025 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-29 09:00:00 - 13:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER Mah. AYDINLAR, BABADAĞ, BAKLA, GAYE 1, MADEN, SEÇKİNLER, YAPRAK 2, YUNUS 1, ÇAKIR, ŞÖLEN 1 sk bölgelerinde 29/07/2025 09:00:00 - 29/07/2025 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-29 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN MERKEZ Mah. D-100 KARAYOLU, E5 LONDRA ASFALTI, HÜRRİYET, SEDAT, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 29/07/2025 09:00:00 - 29/07/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-29 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-EKİNOBA Mah. ARDIÇÖZÜ, CEM, DENİZLİ, E5 LONDRA ASFALTI , HAZAR, HÜRRİYET, ÇİLEM, ŞİRİN 3 sk / MİMAR SİNAN MERKEZ mah HÜRRİYET, SEDAT, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 29/07/2025 09:00:00 - 29/07/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.