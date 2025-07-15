İstanbul BÜYÜKÇEKMECE elektrik kesintisi! 15 Temmuz Büyükçekmece elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Büyükçekmece elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 15 Temmuz günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-07-16 08:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce -CELALİYE mah sk bölgelerinde 16/07/2025 08:00:00 - 16/07/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-16 08:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah ACARLAR, AVCILAR, BALSU, BAĞLARBAŞI, BEYSAN, DEMİRBAŞ, FATİH SULTAN MEHMET, GÖKTUĞ, GÜRCAN ŞAHİN, HASRET 1, KARADENİZ, KAVAKLI, MALTEPE, PIRLANTA, SERDAR, STADYUM, YÜKSEL, ŞELALE 2 sk bölgelerinde 16/07/2025 08:00:00 - 16/07/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-16 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah D-100 KARAYOLU sk // ESENYURT ilce MERKEZ-GÖKEVLER mah 2309. sk bölgelerinde 16/07/2025 09:00:00 - 16/07/2025 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-16 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MİMAROBA mah BEYLİKOVA, KOZLUK ÇIKMAZI, MANOLYA 5, NEŞE, SEVDA, UĞUR MUMCU, ÇARMIKLI sk bölgelerinde 16/07/2025 09:00:00 - 16/07/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-16 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MİMAROBA mah BAHAR, MEŞAKKAT, MUSTAFA KEMAL, UĞUR MUMCU sk bölgelerinde 16/07/2025 09:00:00 - 16/07/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-16 09:00:00 - 14:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah İSTANBUL sk / KAMİLOBA mah DERYA SİTELERİ, DOSTLAR, IŞILKENT, LALE 4, MURAT 2, SEVİNDİK, İSTANBUL sk bölgelerinde 16/07/2025 09:00:00 - 16/07/2025 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.