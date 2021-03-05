İstanbul Boğazı'nda hizmet veren vapurlarda denetim
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İstanbul Boğazı'nda hizmet veren vapurlarda denetim

05.03.2021 17:13 | Son Güncelleme: 05.03.2021 17:49

İstanbul Boğazı'nda hizmet veren vapurlarda denetim İstanbul Boğazı'nda faaliyet gösteren vapurlar, yeni tip korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında denetlendi.

İstanbul Boğazı'nda hizmet veren vapurlarda denetim

İSTANBUL - İstanbul Boğazı'nda faaliyet gösteren vapurlar, yeni tip korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında denetlendi.

İstanbul Boğazı'nda hizmet veren vapurlarda, yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında denetim gerçekleştirildi. Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri tarafından Kabataş İskelesi'nde faaliyet gösteren vapurlarda saat 15.00 itibariyle denetim yapıldı.

Ekipler, vapurlarda salgına karşı alınan önlemlere uyulup uyulmadığını yanı sıra kimlik kontrolü de yaptı. Vatandaşların yapılan denetimlerden memnun olduğu görülürken, bazı vatandaşlar ise normalleşmenin erken olduğunu ifade etti. Denetimler, hem iskele girişinde hem çıkışta hem de vapur içlerinde saat 23.59'a kadar devam edecek.

"İnsanların evde psikolojisi bozulmuştu"

Denetim yapılmasından memnun olduğunu dile getiren Engin Kara, "Denetimleri destekliyoruz. İyi bir şey denetim yapılması. İnsanların evde psikolojisi bozulmuştu. Böyle olması iyi bir şey" dedi.

"Normalleşme için çok erken"

Denetimlerin daha sık yapılması gerektiğini söyleyen Bülent Tandoğan, "Dışarısı çok kalabalık. Ben Anadolu Yakası'ndan geliyorum. Hiç kimse sosyal mesafeye uymuyor. Denetimlerin daha sık yapılması lazım. Şu an normalleşme olmamalı. Anormal durumun normalleşmesi mümkün değil. Önlemlerin devam etmesi lazım. Ben mecburen dışarı çıkmak zorunda kaldım. Bence çok erken" diye konuştu.

"Dışarıda olmak gerçekten güzel"

Denetimlerin yapılmasının önemli olduğunu belirten Mehmet Esad Özmen, "Yasakların kalkmasından sonra vakalar tekrar yükselebilir. Ama dışarıda olmak gerçekten güzel. Bir zaman sonra belki hafta sonu da dışarı çıkabileceğiz. Hava çok güzel. Dışarıda olabilmeyi özlüyoruz. Vakaların azalmasını ve bu koronanın bir an önce bitmesini bekliyoruz. Denetimlerin yapılması gerekiyor. HES kodları sayesinde de herhangi bir vaka durumunda bunun tespiti yapılabiliyor. Bu yüzden denetimlerin yapılması önemli " şeklinde konuştu.

İstanbul Boğazı'nda hizmet veren vapurlarda denetim
İstanbul Boğazı'nda hizmet veren vapurlarda denetim
İstanbul Boğazı'nda hizmet veren vapurlarda denetim
İstanbul Boğazı'nda hizmet veren vapurlarda denetim
İstanbul Boğazı'nda hizmet veren vapurlarda denetim
İstanbul Boğazı'nda hizmet veren vapurlarda denetim
İstanbul Boğazı'nda hizmet veren vapurlarda denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALPER SUAT TUTAŞI

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