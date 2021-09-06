İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takılan dev mayın imha edildi
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İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takılan dev mayın imha edildi

İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takılan dev mayın imha edildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda bir balıkçı teknesinin ağına takılan deniz mayınının, Sualtı Savunma (SAS) Timi tarafından imha edildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda bir balıkçı teknesinin ağına takılan deniz mayınının, Sualtı Savunma (SAS) Timi tarafından imha edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı'nda, balıkçı teknesinin ağına takılıp güverteye alınan deniz mayını, Sualtı Savunma (SAS) Timi tarafından incelenerek SAS Komutanlığı Riva tahrip eğitim sahasında imha edildi" ifadelerine yer verildi.

İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takılan dev mayın imha edildi
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takılan dev mayın imha edildi
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takılan dev mayın imha edildi
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takılan dev mayın imha edildi
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takılan dev mayın imha edildi
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takılan dev mayın imha edildi
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takılan dev mayın imha edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takılan dev mayın imha edildi - Haberler
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