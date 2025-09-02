İstanbul BEYOĞLU su kesintisi! 2-3 Eylül İSKİ Beyoğlu su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Beyoğlu su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 2 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 2 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...

BEYOĞLU SU KESİNTİSİ

İSKİ Beyoğlu su kesintisi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: HACI AHMET MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 1000 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 02.09.2025 13:39:52

Tahmini Bitiş Tarihi: 2.09.2025 17:30

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185