İstanbul BEYLİKDÜZÜ elektrik kesintisi! 1 Temmuz Beylikdüzü elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul BEYLİKDÜZÜ elektrik kesintisi! 1 Temmuz Beylikdüzü elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beylikdüzü elektrik kesintisi listesi! 1 Temmuz günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 1 Temmuz günü İstanbul Beylikdüzü ilçesinde elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Beylikdüzü elektrik kesintisi nedeni ve kesinti süresi merak ediliyor. İşte Beylikdüzü elektrik kesintisi hakkında detaylar...

Beylikdüzü elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 1 Temmuz günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-06-30 09:00:00 - 11:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah FEDAKAR, ONUR sk bölgelerinde 30/06/2025 09:00:00 - 30/06/2025 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-06-30 11:00:00 - 13:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ÇANKAYA sk / CUMHURİYET mah FEDAKAR, ONUR sk bölgelerinde 30/06/2025 11:00:00 - 30/06/2025 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-06-30 13:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ERDEMLİ, FEDAKAR, ONUR sk bölgelerinde 30/06/2025 13:00:00 - 30/06/2025 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-06-30 15:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -CUMHURİYET mah sk bölgelerinde 30/06/2025 15:00:00 - 30/06/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-01 08:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah HAZİRAN sk bölgelerinde 01/07/2025 08:00:00 - 01/07/2025 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-01 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -GÜRPINAR MERKEZ mah sk / GÜRPINAR mah sk bölgelerinde 01/07/2025 09:00:00 - 01/07/2025 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-01 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -DEREAĞZI mah sk bölgelerinde 01/07/2025 09:00:00 - 01/07/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-01 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah İNÖNÜ sk bölgelerinde 01/07/2025 09:00:00 - 01/07/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-01 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ARAF, ASU, CANSU, DEMETİM, GİRNE, HASAN TAHSİN, SAHİLYOLU, VARAN, YARASA, ZAMAN, ÇAMÖZÜ sk / GÜRPINAR mah DEMİRCİ, HALİDE EDİP ADIVAR, HASAN TAHSİN, SAHİLYOLU, VATAN, ÖMER SEYFETTİN, ÜNLÜ sk bölgelerinde 01/07/2025 09:00:00 - 01/07/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-01 09:00:00 - 11:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk / YAKUPLU mah sk bölgelerinde 01/07/2025 09:00:00 - 01/07/2025 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-03 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah CEZAYİRLİ HASAN PAŞA, ZAĞANOS PAŞA, İBRAHİM MÜTEFERRİKA sk bölgelerinde 03/07/2025 09:00:00 - 03/07/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
İsrail Gazze'de plajı bombaladı! 21 ölü

İsrail plaj bombaladı!
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, ABD'den pirinç almayan Japonya'yı tarife uygulamakla tehdit etti

Trump bu kez bambaşka bir şeye taktı! Pirinç almayan ülkeye tehdit
ABD, İsrail'e 510 milyon dolarlık mühimmat satışını onayladı

ABD, İsrail'e dev mühimmat satışı
Padişah gibi! Tatilini Bodrum'da yapan Salah'a yapılan özel hizmetler yok artık dedirtti

Tatilini Bodrum'da yapan Salah'a sunulan özel hizmetlere bakın
Kabine toplantısında emekli maaş zamları masada! İşte konuşulan en düşük aylık

Emekli zammı Erdoğan'ın masasında! İşte konuşulan en düşük aylık
Osimhen transferini canlı yayında duyurdular: Kesin olarak söylüyorum...

Osimhen transferini canlı yayında duyurdular: Galatasaray...
Cesur sahneler sosyal medyada gündem oldu, Hande Erçel sessizliğini bozdu

Kriz yaratan cesur sahneler sonrası ilk kez konuştu
Düğün konvoyunun ortasında kalan karı-kocaya böyle saldırdılar

Düğün konvoyunun ortasında kalan karı-kocaya böyle saldırdılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.