İstanbul BEYLİKDÜZÜ elektrik kesintisi! 1 Temmuz Beylikdüzü elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Beylikdüzü elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 1 Temmuz günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-06-30 09:00:00 - 11:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah FEDAKAR, ONUR sk bölgelerinde 30/06/2025 09:00:00 - 30/06/2025 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-06-30 11:00:00 - 13:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ÇANKAYA sk / CUMHURİYET mah FEDAKAR, ONUR sk bölgelerinde 30/06/2025 11:00:00 - 30/06/2025 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-06-30 13:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ERDEMLİ, FEDAKAR, ONUR sk bölgelerinde 30/06/2025 13:00:00 - 30/06/2025 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-06-30 15:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -CUMHURİYET mah sk bölgelerinde 30/06/2025 15:00:00 - 30/06/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-01 08:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah HAZİRAN sk bölgelerinde 01/07/2025 08:00:00 - 01/07/2025 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-01 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -GÜRPINAR MERKEZ mah sk / GÜRPINAR mah sk bölgelerinde 01/07/2025 09:00:00 - 01/07/2025 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-01 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -DEREAĞZI mah sk bölgelerinde 01/07/2025 09:00:00 - 01/07/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-01 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah İNÖNÜ sk bölgelerinde 01/07/2025 09:00:00 - 01/07/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-01 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ARAF, ASU, CANSU, DEMETİM, GİRNE, HASAN TAHSİN, SAHİLYOLU, VARAN, YARASA, ZAMAN, ÇAMÖZÜ sk / GÜRPINAR mah DEMİRCİ, HALİDE EDİP ADIVAR, HASAN TAHSİN, SAHİLYOLU, VATAN, ÖMER SEYFETTİN, ÜNLÜ sk bölgelerinde 01/07/2025 09:00:00 - 01/07/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-01 09:00:00 - 11:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk / YAKUPLU mah sk bölgelerinde 01/07/2025 09:00:00 - 01/07/2025 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-03 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah CEZAYİRLİ HASAN PAŞA, ZAĞANOS PAŞA, İBRAHİM MÜTEFERRİKA sk bölgelerinde 03/07/2025 09:00:00 - 03/07/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.