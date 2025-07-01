İstanbul BEYLİKDÜZÜ elektrik kesintisi! 1 Temmuz Beylikdüzü elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
Beylikdüzü elektrik kesintisi listesi! 1 Temmuz günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 1 Temmuz günü İstanbul Beylikdüzü ilçesinde elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Beylikdüzü elektrik kesintisi nedeni ve kesinti süresi merak ediliyor. İşte Beylikdüzü elektrik kesintisi hakkında detaylar...
Beylikdüzü elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 1 Temmuz günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...
BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ
2025-06-30 09:00:00 - 11:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah FEDAKAR, ONUR sk bölgelerinde 30/06/2025 09:00:00 - 30/06/2025 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2025-06-30 11:00:00 - 13:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ÇANKAYA sk / CUMHURİYET mah FEDAKAR, ONUR sk bölgelerinde 30/06/2025 11:00:00 - 30/06/2025 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2025-06-30 13:00:00 - 15:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ERDEMLİ, FEDAKAR, ONUR sk bölgelerinde 30/06/2025 13:00:00 - 30/06/2025 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2025-06-30 15:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -CUMHURİYET mah sk bölgelerinde 30/06/2025 15:00:00 - 30/06/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2025-07-01 08:00:00 - 16:00:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah HAZİRAN sk bölgelerinde 01/07/2025 08:00:00 - 01/07/2025 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2025-07-01 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -GÜRPINAR MERKEZ mah sk / GÜRPINAR mah sk bölgelerinde 01/07/2025 09:00:00 - 01/07/2025 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2025-07-01 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -DEREAĞZI mah sk bölgelerinde 01/07/2025 09:00:00 - 01/07/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2025-07-01 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah İNÖNÜ sk bölgelerinde 01/07/2025 09:00:00 - 01/07/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2025-07-01 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ARAF, ASU, CANSU, DEMETİM, GİRNE, HASAN TAHSİN, SAHİLYOLU, VARAN, YARASA, ZAMAN, ÇAMÖZÜ sk / GÜRPINAR mah DEMİRCİ, HALİDE EDİP ADIVAR, HASAN TAHSİN, SAHİLYOLU, VATAN, ÖMER SEYFETTİN, ÜNLÜ sk bölgelerinde 01/07/2025 09:00:00 - 01/07/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2025-07-01 09:00:00 - 11:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk / YAKUPLU mah sk bölgelerinde 01/07/2025 09:00:00 - 01/07/2025 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2025-07-03 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah CEZAYİRLİ HASAN PAŞA, ZAĞANOS PAŞA, İBRAHİM MÜTEFERRİKA sk bölgelerinde 03/07/2025 09:00:00 - 03/07/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.