İstanbul Beşiktaş Vizyon Buluşmaları, 'yapay Zekayı Yönetmek' Konuşması ile Başladı

Beşiktaş Vizyon Buluşmaları, 'Yapay Zekayı Yönetmek' konuşması ile başladı

İSTANBUL, (DHA) - BEŞİKTAŞ ilçesi başarılı öğrencilerinin kariyer yolculuklarına katkı sağlayacak 'Beşiktaş Vizyon Buluşmaları'nı başlattı. Programın ilk konuğu ise MLP Care Yönetim Kurulu Başkanı ve İstinye Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Muharrem Usta oldu.

Beşiktaş İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Beşiktaş Vizyon Buluşmaları?, alanında başarıları ile öne çıkan isimleri öğrencilerle bir araya getirerek öğrencilerin gelecek vizyonlarına ilham vermeyi hedefliyor. Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen ilk etkinliğe Beşiktaş'taki birçok lisenin öğrencisi katıldı. Programın ilk konuğu ise MLP Care Yönetim Kurulu Başkanı ve İstinye Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Muharrem Usta oldu. Usta, 'Yapay Zekayı Yönetmek' başlıklı konuşmasında öğrenciler ile deneyimlerini ve gelecekte onları bekleyen dünya ile ilgili görüşlerini paylaştı.

ÖĞRENCİLERE VİZYON KAZANDIRMAK İÇİN

'Beşiktaş Vizyon Buluşmaları' ile ilçenin başarılı öğrencilerine gelecek vizyonu kazandırmayı hedeflediklerini belirten Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman, 'Beşiktaş, hem İstanbul'dan hem de ülkemizin dört bir yanından gelen öğrencilerin eğitim gördüğü bir yer. İlçemiz özellikle Türkiye'nin siyasi ve sosyal yapısına, ekonomisine, iş dünyasına ve kültürel yapısına yön veren birçok isimi de bünyesinde barındırıyor. Biz de öğrencilerimizin vizyonunu geliştirebilmek amacıyla iş, sanat ve ekonomi dünyasından profesyonelleri, gençlerle bir araya getirmeyi ve çocuklarımızın vizyonunu geliştirmeyi hedefledik' dedi.

Çalışmanın temel amaçlarından birinin de 2023 Eğitim Vizyonu hedefine ulaşmak olduğunu söyleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Kakırman, 'Çünkü bu programda yer alan önemli şeylerden bir tanesi gençliğin geleceğe daha güvenli, kendi ayakları üzerinde duran, özgür düşünen bireyler yetiştirmek' diye konuştu.

İlk program için Muharrem Usta'nın özellikle seçildiğini belirtenKakırman, 'Trabzon'un bir köyünden çıkmış bugün 20 bin kişiye iş olanağı sağlayan, birçok tıbbi başarılara imza atan kompleks bir yapının girişimcisi ve mimarı aynı zamanda' dedi. Bu programın her ay başka bir lisede olacağını ifade edenKakırman, önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğini belirtti.

'ÜLKEMİZE BU GENÇLER ŞEKİL VERECEK'

Programa katıldığı için çok mutlu olduğunu ifade eden İstinye Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Muharrem Usta ise şöyle konuştu:

'Onlar ülkemize, geleceğimize şekil verecek çocuklar. Bugün burası gerçekten bir şenlik havasındaydı. Beşiktaş bölgesinde çok iyi okullar var. Onlarla ağırlıklı olarak tecrübelerimi ve yapay zekayı konuştuk. Çünkü yapay zeka gelecekte gerçekten dünyayı kasıp kavuracak. Ki şu anda da zaten tam da ortasındayız. Yapay zekanın sadece tıptaki uygulaması değil; tüm alanlardaki uygulamaları artık hayatımızın bir parçası. Gençler bunun ne demek olduğunu daha bugünden ne kadar iyi anlayabilirlerse o kadar iyi olur.'

'TÜKETİCİ OLMAK KAYBETMEK DEMEKTİR'

'Bilim günün sonunda ürün için yapılır' diyen Dr. Usta, 'Ya o ürünü bizim üretmemiz lazım ki bu olmazsa olmazımız olmalı; ama ürün yapılamıyorsa da ürünleri en iyi kullanan olmak zorundayız. Doktorsanız yapay zekayı en iyi yöneten ve en iyi kullanan olmak zorundasınız; veya diğer mesleklerde. En iyi kullanan değilseniz tüketici olacaksınız. ve tüketici olmak kaybetmek demektir. Tüketici olmak size biçilen standartlar içerisinde bir hayat yaşamak demektir' ifadelerini kullandı.

Yapay zeka ile artık yeni fırsatlar yakalandığını da sözlerine ekleyen Dr. Usta, 'Sanayi devrimini ıskalamış, bilgi dönemini kaçırmış olabilirsiniz ama yapay zeka dediğimizde burada elimiz daha da güçlü. Ama gençlerin özellikle burada çok dikkatli olması gerekiyor. Gençler bu konuya önem verdiği sürece bu alanı çok iyi değerlendirebilirler. Bizim gibi sorumlularının da gençlere olan biteni anlatması, onları heyecanlandırması gerekiyor' dedi.

Kaynak: DHA