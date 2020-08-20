İSTANBUL Beşiktaş'ta koronavirüs denetimi
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İSTANBUL Beşiktaş'ta koronavirüs denetimi

Beşiktaş'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

20.08.2020 17:27 | Son Güncelleme: 20.08.2020 17:31

Beşiktaş'ta koronavirüs denetimi

İSTANBUL, (DHA)- Beşiktaş'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı. Kafe, restoran, kuaför ve alışveriş merkezlerinde yapılan denetimlerde, kuralları ihlal eden işletmelere gerekli yasal işlemlerin yapılacağı bildirildi.

Koronavirüs vakalarında yaşanan artış nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı Koronavirüs Denetimleri genelgesi kapsamında, ülke genelinde ortak yaşam alanları sıkı bir şekilde denetleniyor. Beşiktaş Belediyesi de salgının ilk gününden bu yana semt pazarlarını, ticari taksileri, ibadethaneleri, restoranları, oyun alanlarını ve kamu kurum ve kuruluşlarını denetlemeye aralıksız devam ediyor. Zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlere, Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz, Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan ve Emniyet Müdürü Ercan Çamırcı da katıldı. Denetimlerde vatandaşlar, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda konusunda uyarıldı.

'ÖNLEMLERİ TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜYORUZ'

Konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat şu ifadeleri kullandı:

'Ekiplerimiz, kaymakamlık ve emniyet birimleriyle beraber sosyal mesafe ve hijyen denetimlerine devam ediyor. Salgınla mücadele sürecini dayanışma içerisinde atlatmak için komşularımıza gerekli hatırlatmaları yaparak, önlemleri titizlikle sürdürüyoruz.?

İSTANBUL Beşiktaş'ta koronavirüs denetimi

Kaynak: DHA

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