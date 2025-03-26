İstanbul BAKIRKÖY elektrik kesintisi! 26 Mart Bakırköy elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Bakırköy elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 26 Mart günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-03-26 09:00:00 - 12:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah ALLALE, EBUZİYA, HAMDİPAŞA MEKTEBİ, KARTOPU, KENNEDY, MUHTAR HALİT KRAL sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / ZEYTİNLİK mah EBUZİYA, KENNEDY, LAMİBEY, MOR MENEKŞE, ODABAŞI, ÖMER NACİ, ŞEHİT NUSRET sk bölgelerinde 26/03/2025 09:00:00 - 26/03/2025 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-03-26 09:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-OSMANİYE mah SUGÖZÜ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI, CÜMBÜŞ, HAVAN, KALEMKAR, KÖY ÇEŞMESİ, LİMAN, MİRASYEDİ, Y. RIHTIM, Y.FIRIN, YEŞİLKÖY İSKELE, YEŞİLKÖY İSTANBUL, ÇAMÖZÜ, İNCİ ÇİÇEĞİ, İSTASYON sk bölgelerinde 26/03/2025 09:00:00 - 26/03/2025 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-03-26 09:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLYURT mah BAŞAK, PITRAK, SAHİL YOLU sk bölgelerinde 26/03/2025 09:00:00 - 26/03/2025 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-03-26 12:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah ASMALI SAKIZ, BANYOLAR, EBUZİYA, KARTOPU, KENNEDY, MUHTAR HALİT KRAL, MÜNİR ÖZKUL, SAKIZLI YALI, İSKELE sk / SAKIZAĞACI mah ASMALI SAKIZ, KÜÇÜK YALI, MUHARRİR AHMET RASİM, REVNAKLI, RÜYA, YETİM KIZ, İSKELE, ŞİNASİ GÜRÜNLÜ sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk bölgelerinde 26/03/2025 12:00:00 - 26/03/2025 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.