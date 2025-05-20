İstanbul BAKIRKÖY elektrik kesintisi! 20 Mayıs Bakırköy elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul BAKIRKÖY elektrik kesintisi! 20 Mayıs Bakırköy elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
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Bakırköy elektrik kesintisi listesi! 20 Mayıs günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 20 Mayıs günü İstanbul Bakırköy ilçesinde elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bakırköy elektrik kesintisi nedeni ve kesinti süresi merak ediliyor. İşte Bakırköy elektrik kesintisi hakkında detaylar...

Bakırköy elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 20 Mayıs günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-05-20 09:00:00 - 13:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -YEŞİLKÖY mah sk bölgelerinde 20/05/2025 09:00:00 - 20/05/2025 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-20 09:00:00 - 13:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -YEŞİLKÖY mah sk bölgelerinde 20/05/2025 09:00:00 - 20/05/2025 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul BAKIRKÖY elektrik kesintisi! 20 Mayıs Bakırköy elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

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