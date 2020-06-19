İstanbul Bahçelievler Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Yılmaz: "Kiralık taksi kabul edilemez"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İstanbul Bahçelievler Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Yılmaz: "Kiralık taksi kabul edilemez"

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Yönetim Kurulu üyesi ve İstanbul Bahçelievler Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Halit Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 5 bin adet taksi kiralanmasına ilişkin yaptığı açıklamanın Bakanlar Kurulu kararına...

İstanbul Bahçelievler Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Yılmaz:
19.06.2020 11:20 | Son Güncelleme: 19.06.2020 11:23

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Yönetim Kurulu üyesi ve İstanbul Bahçelievler Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Halit Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 5 bin adet taksi kiralanmasına ilişkin yaptığı açıklamanın Bakanlar Kurulu kararına aykırı olduğunu belirterek, "Kiralık taksi açıklaması talihsiz ve kabul edilemez. Çünkü plaka verilmenin usul ve esasları vardır. Kimse ben yaptım bu iş oldu diyemez" dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun yaptığı açıklamanın taksici esnafı arasında infiale sebep olduğunu söyleyen Halit Yılmaz, "Sayın Ekrem İmamoğlu 5 bin adet taksi kiralayarak ticari taksi hizmeti vereceklerine ilişkin yaptığı açıklama taksici camiasında büyük bir tepki ile karşılandı. Sayın Başkan İmamoğlu, Avrupa ülkelerindeki nüfusa kıyasla taksi sayılarını vererek İstanbul'da 30 yıldır yeni taksi plakası verilmediğini söylüyor. Kendilerine sormak isterim acaba hangi Avrupa ülkesinde dolmuş, minibüs var. Yine hangi Avrupa ülkesinde halk otobüsü var. İstanbul'da bulunan motorize esnaf odalarına hiçbir bilgilendirme ve görüş almadan böyle bir çalışma yapmak, buradaki mesleki odaları ve üyelerini hiçe saymaktan başka bir şey değil. Ülkemizde plaka verilme usul ve esasları yönetmenliğini kendileri Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü internet sitesinde yayınlamışlardır. Adı geçen yönetmenlikte şartlar bellidir. 5393 sayılı ve 5216 sayılı yasalarda 86/10553 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile çelişmeyen kanun maddeleri uygulanır hükmü vardır. Yani sadece gerçek kişilerin katılabileceği ve piyasadaki plaka değerinin yüzde 80 üzerinden ihale yapılır. İhale yapılabilmesi için de ihale ve usul şartlarının tamamlanması gerekmektedir" diye konuştu.

"Bizler de kaliteden yanayız"

Kendilerinin de kalite istediklerini ve bu konuda alınacak olan kararlara harfiyen uyacaklarının altını çizen Yılmaz, "Sayın Başkan kiralama modeli getireceğiz diyor ve taksinin sahibi İBB olacak diyor. Her şey İBB'nin kontrolünde olacak, elbiseler tek tip olacak, elektronik sistem getirileceği ifade ediliyor. Sayın Başkanın bahsettiği kaliteli hizmeti oda başkanlarımız ve taksici esnaflarımız uzun süreden beri istiyoruz. Kalite sadece tek tip giyimle olmaz. Bununla birlikte her konuda eğitim verilmelidir. İBB'den bir yazılım istedik ama hala cep telefonlarına yüklenecek bir yazılım yapılmadı. Bunun suçlusu esnaf olamaz. İstanbul halkına yakışır bir taksici profili olmasına her zaman katkıda bulunuruz. Kontrolü İBB'de ve şikayet halinde veya noksan bir evraktan dolayı taksilerimiz, minibüslerimiz, servis araçlarımız trafikten men ediliyor. Hata yapan şoförün siciline işleniyor. Puanları dolduğunda araçta çalışamaz hale getiriliyor. 2918 Karayolları Trafik Kanunu'ndan daha ağır cezalarla yönetiliyoruz" şeklinde konuştu.

"İstişare nerede"

İmamoğlu'nun sürekli istişareden bahsettiğini anlatan Yılmaz, "Sayın Başkan taksici esnafının görüşünü hiç almamıştır. Ayrıca bu konu sadece taksicileri değil, minibüs, otobüs servis araçları dahil tüm toplu ulaşım araçlarını ilgilendiriyor. Covid-19 ile mücadelenin devam ettiği, normalleşmeye çalışılan bir ortamda 3 aydır sıfıra inen, halen yüzde 30 kapasite ile çalışılan bir ortamda bu konuyu tartışmadan gündeme getirmek manidardır. Ayrıca UKOME'nin görevleri arasında 'taksi sayılarını belirlemek' net olarak yazmaktadır. Her türlü taşımacılık hizmetleri, toplu taşıma konuları tamamen UKOME'nin yetkisinde olup, parasal konular, tarifeler varsa bunlar Büyükşehir Belediye Meclisinin yetkisindedir. İstanbul'da taksi sayısı yetersiz ise tahditli plaka verilmek şartı ile ihale usul ve esasları yerine getirilerek yapılabilir. Kiralık taksi demek taksici esnafının tahditli plakasını yok etmektir. Esnafımızın 30-40 yıllık emeklerini yok etmektir. Hiçbir esnaf arkadaşım bu plakaları bedava almadı. Hepsi ihale yoluyla bedel ödeyerek aldılar" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek Haber
Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek
Abdulkadir Selvi: Erdoğan, bu aşamada kabine değişikliğini düşünmüyor Haber
Abdulkadir Selvi: Erdoğan, bu aşamada kabine değişikliğini düşünmüyor
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı Haber
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı verdi Haber
Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı verdi
Elazığ'da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü Haber
Elazığ'da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu Haber
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
150 lira için öldürülen Afgan çobanın cenazesine bir kişi katıldı
150 lira için öldürülen Afgan çobanın cenazesine bir kişi katıldı
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
Kocaeli'nin İstanbul sınırındaki ilçelerinde vaka sayıları arttı
Kocaeli'nin İstanbul sınırındaki ilçelerinde vaka sayıları arttı
Son dakika: İstanbul'da maske takmamanın cezası 900 TL'ye sabitlendi
Son dakika: İstanbul'da maske takmamanın cezası 900 TL'ye sabitlendi
Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı
Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Zonguldak'ta otobüs durağında terk edilmiş bebek bulundu
Zonguldak'ta otobüs durağında terk edilmiş bebek bulundu
Lionel Messi, Barcelona ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor
Lionel Messi, Barcelona ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor
Brezilyalı efsane Ronaldo, Enes Ünal'ın Valladolid'de devam etmesini zor görüyor
Brezilyalı efsane Ronaldo, Enes Ünal'ın Valladolid'de devam etmesini zor görüyor
Maske takmamakta ısrar eden genç kadın, sonunda cezayı yedi
Maske takmamakta ısrar eden genç kadın, sonunda cezayı yedi
Evinde plastik şeritlerden çanta üretip 6 ülkeye satıyor
Evinde plastik şeritlerden çanta üretip 6 ülkeye satıyor
PFDK; Galatasaraylı Adem Büyük'e 3 maç, Fenerbahçeli Ozan Tufan'a 2 maç men cezası verdi
PFDK; Galatasaraylı Adem Büyük'e 3 maç, Fenerbahçeli Ozan Tufan'a 2 maç men cezası verdi
Günlük burç yorumları 19 Haziran 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 19 Haziran 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist yakalandı
INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist yakalandı
Freni boşalan taksinin çarptığı talihsiz adam, 5 metrelik boşluğa düşerek hayatını kaybetti
Freni boşalan taksinin çarptığı talihsiz adam, 5 metrelik boşluğa düşerek hayatını kaybetti
Altının gram fiyatı 381,7 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 381,7 liradan işlem görüyor
Son Dakika: Adalar Kaymakamlığı, İBB'nin elektrikli araç kullanımı için yaptığı başvuruyu reddetti
Son Dakika: Adalar Kaymakamlığı, İBB'nin elektrikli araç kullanımı için yaptığı başvuruyu reddetti
Erdoğan'ın talimatı sonrası kıdem tazminatı konusunda ilk açıklama Türk-İş'ten geldi
Erdoğan'ın talimatı sonrası kıdem tazminatı konusunda ilk açıklama Türk-İş'ten geldi
Mardin'de HDP'den istifa eden 3 belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti
Mardin'de HDP'den istifa eden 3 belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti
Yunan basınından tarihi itiraf! Hulusi Akar'ın 'savaş' sözlerine hak verdiler
Yunan basınından tarihi itiraf! Hulusi Akar'ın "savaş" sözlerine hak verdiler
AK Partili Dağ: İzmir'de yakalanan DHKP/C'nin 'kasası' CHP'nin eski yöneticisi
AK Partili Dağ: İzmir'de yakalanan DHKP/C'nin 'kasası' CHP'nin eski yöneticisi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki
Magazin Alişan Cem Yılmaz Demet Evgar Burcu Esmersoy
Spor Ali Koç Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Nihat Özdemir Tahir Karapınar
Daha Fazla Lgs Bursa Ankara Para Cezası
Şu an buradasınız: İstanbul Bahçelievler Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Yılmaz: "Kiralık taksi kabul edilemez" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 11:24:47. #1.14#
title