İstanbul BAHÇELİEVLER elektrik kesintisi! 30 Temmuz Bahçelievler elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Bahçelievler elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 30 Temmuz günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bahçelievler elektrik kesintisi listesi şu şekildedir:

2025-07-29 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ Mah. ATA 1, ERCİYES 1, HUZUR, KAYA 1, KAYALIK, KÖKSAL sk bölgelerinde 29/07/2025 09:00:00 - 29/07/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-30 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ Mah. EFELER 1, KAYANTAŞ, KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU, KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU 1., KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU 4., KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU 6., TAÇ sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-YILDIZTEPE mah 512., 538., 542., 543., 544. sk bölgelerinde 30/07/2025 09:00:00 - 30/07/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-31 07:00:00 - 11:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA Mah. GELİNCİK sk bölgelerinde 31/07/2025 07:00:00 - 31/07/2025 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-31 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah MESUT 1 sk bölgelerinde 31/07/2025 09:00:00 - 31/07/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-31 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ÇINAR sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2643., 2644., 2645., PEYAMİ SAFA sk bölgelerinde 31/07/2025 09:00:00 - 31/07/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah AKARSU, SELMAN sk bölgelerinde 31/07/2025 09:00:00 - 31/07/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-31 09:00:00 - 13:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah KARAOĞLANOĞLU, ZÜMRÜT sk bölgelerinde 31/07/2025 09:00:00 - 31/07/2025 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-31 10:00:00 - 20:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah ARDA, ASLI 1, FATİH, FİDAN, MERİÇ 1, ORMAN, TUNA 1, ÇORUH sk bölgelerinde 31/07/2025 10:00:00 - 31/07/2025 20:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-31 10:00:00 - 20:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah SÜPHAN sk bölgelerinde 31/07/2025 10:00:00 - 31/07/2025 20:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-08-01 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah AKARSU, SELMAN sk bölgelerinde 01/08/2025 09:00:00 - 01/08/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.