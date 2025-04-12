İstanbul BAHÇELİEVLER elektrik kesintisi! 12-13 Nisan Bahçelievler elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Bahçelievler elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 12 Nisan günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-04-12 09:00:00 - 13:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AKTEPE, ARSLAN, DAMLA 1, KAPLAN , KARAAĞAÇLI, KUYULU, MELTEM, METİN, ORMANTEPE, OTAĞ, YILMAZ 2, ZAFER 3, ÇELİK HANÇER, ÇELİK HANÇER 7., ÇELİK HANÇER 8., ÇELİK HANÇER 9., İLBEY, ŞAFAK 1 sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-YILDIZTEPE mah 575., 576., 577., 578., AKTEPE, KUYULU, METİN sk bölgelerinde 12/04/2025 09:00:00 - 12/04/2025 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.