İstanbul BAHÇELİEVLER elektrik kesintisi! 12-13 Nisan Bahçelievler elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
Bahçelievler elektrik kesintisi listesi! 12 Nisan günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 12 Nisan günü İstanbul Bahçelievler ilçesinde elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bahçelievler elektrik kesintisi nedeni ve kesinti süresi merak ediliyor. İşte Bahçelievler elektrik kesintisi hakkında detaylar...
Bahçelievler elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 12 Nisan günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...
BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ
2025-04-12 09:00:00 - 13:00:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AKTEPE, ARSLAN, DAMLA 1, KAPLAN , KARAAĞAÇLI, KUYULU, MELTEM, METİN, ORMANTEPE, OTAĞ, YILMAZ 2, ZAFER 3, ÇELİK HANÇER, ÇELİK HANÇER 7., ÇELİK HANÇER 8., ÇELİK HANÇER 9., İLBEY, ŞAFAK 1 sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-YILDIZTEPE mah 575., 576., 577., 578., AKTEPE, KUYULU, METİN sk bölgelerinde 12/04/2025 09:00:00 - 12/04/2025 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.