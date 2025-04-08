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İstanbul BAĞCILAR elektrik kesintisi! 8 Nisan Bağcılar elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul BAĞCILAR elektrik kesintisi! 8 Nisan Bağcılar elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
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Haberler
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Bağcılar elektrik kesintisi listesi! 8 Nisan günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 8 Nisan günü İstanbul Bağcılar ilçesinde elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bağcılar elektrik kesintisi nedeni ve kesinti süresi merak ediliyor. İşte Bağcılar elektrik kesintisi hakkında detaylar...

Bağcılar elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 8 Nisan günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-04-08 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Deplase Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1300., 1371. sk bölgelerinde 08/04/2025 09:00:00 - 08/04/2025 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-04-08 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Deplase Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1300., 1306. sk bölgelerinde 08/04/2025 09:00:00 - 08/04/2025 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-04-08 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Deplase Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1300., 1306. sk bölgelerinde 08/04/2025 09:00:00 - 08/04/2025 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
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