İstanbul AVCILAR su kesintisi! 17-18 Nisan İSKİ Avcılar su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Avcılar su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 17 Nisan günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 17 Nisan İstanbul su kesintisi saatleri...

AVCILAR SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: TAHTAKALE MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI VANA MONTAJI/DEĞİŞİMİ

Başlama Tarihi: 17.04.2025 14:06:09

Tahmini Bitiş Tarihi: 17.04.2025 19:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185