İstanbul AVCILAR su kesintisi! 1-2 Ağustos İSKİ Avcılar su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Avcılar su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 1 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Avcılar ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 1 Ağustos İstanbul Avcılar su kesintisi saatleri...
Avcılar su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 1 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 1 Ağustos İstanbul su kesintisi saatleri...
AVCILAR SU KESİNTİSİ
Etkilenen Mahalle: CİHANGİR MAH
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1200 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 31.07.2025 19:11:54
Tahmini Bitiş Tarihi: 1.08.2025 19:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185