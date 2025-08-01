İstanbul AVCILAR su kesintisi! 1-2 Ağustos İSKİ Avcılar su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Avcılar su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 1 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 1 Ağustos İstanbul su kesintisi saatleri...

AVCILAR SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: CİHANGİR MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1200 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 31.07.2025 19:11:54

Tahmini Bitiş Tarihi: 1.08.2025 19:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185