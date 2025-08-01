İstanbul AVCILAR su kesintisi! 1-2 Ağustos İSKİ Avcılar su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul AVCILAR su kesintisi! 1-2 Ağustos İSKİ Avcılar su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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İSKİ Avcılar su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 1 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Avcılar ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 1 Ağustos İstanbul Avcılar su kesintisi saatleri...

Avcılar su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 1 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 1 Ağustos İstanbul su kesintisi saatleri...

AVCILAR SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: CİHANGİR MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1200 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 31.07.2025 19:11:54

Tahmini Bitiş Tarihi: 1.08.2025 19:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul AVCILAR su kesintisi! 1-2 Ağustos İSKİ Avcılar su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

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