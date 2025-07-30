İstanbul ATAŞEHİR su kesintisi! 30-31 Temmuz İSKİ Ataşehir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Ataşehir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 30 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Ataşehir ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 30 Temmuz İstanbul Ataşehir su kesintisi saatleri...
Ataşehir su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 30 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 30 Temmuz İstanbul su kesintisi saatleri...
ATAŞEHİR SU KESİNTİSİ
Etkilenen Mahalle: MUSTAFA KEMAL MAH
Arıza Açıklaması: ELEKTRIK ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ
Başlama Tarihi: 30.07.2025 14:33:40
Tahmini Bitiş Tarihi: 30.07.2025 18:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185