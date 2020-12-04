İstanbul Adliyesi'nde HES kodu kuyruğu
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İstanbul Adliyesi'nde HES kodu kuyruğu

04.12.2020 11:01 | Son Güncelleme: 04.12.2020 11:15

HES kodu ile girişin sağlandığı İstanbul Adalet Sarayı önünde uzun kuyruklar oluştu.

HES kodu ile girişin sağlandığı İstanbul Adalet Sarayı önünde uzun kuyruklar oluştu.

Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında Adalet Bakanlığınca başsavcılıklara gönderilen yazı ile adliyelere ve istinaf mahkemelerine girişlerin HES kodu ile sağlanacağı belirtilmişti. Karar doğrultusunda Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda HES kodu uygulaması dün itibariyle başlamıştı. Uygulama nedeniyle bu sabah adliye önünde uzun kuyruklar oluştu. Adliyenin giriş kapılarında görevli personeller, vatandaşların, avukatların ve adliye personellerinin HES kodlarını kontrol etti. Uzun kuyrukların oluşması nedeniyle zaman zaman sosyal mesafeye uyulmayan adliyede girişlerinde, görevliler sık sık sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu.

(İrem Demir/İHA)

İstanbul Adliyesi'nde HES kodu kuyruğu
İstanbul Adliyesi'nde HES kodu kuyruğu
İstanbul Adliyesi'nde HES kodu kuyruğu
İstanbul Adliyesi'nde HES kodu kuyruğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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