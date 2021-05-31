İstanbul Adalet Sarayı'nda 'Kitap Bağış Kumbarası' kuruldu
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İstanbul Adalet Sarayı'nda 'Kitap Bağış Kumbarası' kuruldu

İstanbul Adalet Sarayı'nda 'Kitap Bağış Kumbarası' kuruldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında İstanbul Adalet Sarayı'na 'Kitap Bağış Kumbarası' kuruldu.

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında İstanbul Adalet Sarayı'na 'Kitap Bağış Kumbarası' kuruldu. Kitapların Ceza İnfaz Kurumları'na gönderileceğini söyleyen Başsavcı Vekili Zafer Koç, "Hükümlü ve tutuklularımızın rehabilitasyonu, topluma kazandırılması anlamında kitap bağışına katılmaya davet ediyoruz" dedi.

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasından 29 Mart tarihinde imzalanan 'Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü' kapsamında İstanbul Adalet Sarayı'nda başlatılan 'Ceza İnfaz Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası'nda açılış töreni düzenlendi. İstanbul Adalet Sarayı Atrium alanında düzenlenen törene İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zafer Koç ile yetkililer katıldı. Türkiye'nin birçok noktasındaki adliyelerde eşzamanlı olarak başlatılan kampanya kapsamında 'Kitap Bağış Kampanya Kumbarası' kuruldu. Kumbarada toplanan kitaplar kütüphane kurulması için cezaevlerine gönderilecek.

"Tutuklularımızın topluma kazandırılması anlamında kitap bağışına katılmaya davet ediyoruz"

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasındaki işbirliği protokolü kapsamında Ceza İnfaz Kurumlarına kütüphane kurulmasına ilişkin konuşan İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zafer Koç, "Adalet Bakanlığımızca kitap bağış kampanyası düzenlenmiş bulunmaktadır. Bu kampanya Ankara Adliyesi, Ankara Batı Adliyesi, İzmir Adliyesi, İstanbul Adliyesi, İstanbul Anadolu ve Bakırköy Adliyelerimizde saat 11.00'de eş zamanlı olarak kitap bağış kampanyamız başlatılacaktır. Bu kapsamda meslektaşlarımız, avukat arkadaşlarımız ve tüm vatandaşlarımızı Ceza İnfaz Kurumlarında hükümlü ve tutuklularımızın rehabilitasyonu, topluma kazandırılması anlamında kitap bağışına katılmaya davet ediyoruz. Kitap insanları geliştiren, topluma faydalı hale getiren en önemli unsurlardandır. Okumak da insana mahsustur dolayısıyla kampanyamıza geniş katılım bekliyoruz. Herkesi davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

İstanbul Adalet Sarayı'nda 'Kitap Bağış Kumbarası' kuruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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