İstanbul ADALAR su kesintisi! 22-23 Eylül İSKİ Adalar su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul ADALAR su kesintisi! 22-23 Eylül İSKİ Adalar su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
İSKİ Adalar su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 22 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Adalar ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 22 Eylül İstanbul Adalar su kesintisi saatleri...

Adalar su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 22 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 22 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...

ADALAR SU KESİNTİSİ

İSKİ Adalar su kesintisi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: BURGAZ ADASI.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 22.09.2025 16:05:03

Tahmini Bitiş Tarihi: 22.09.2025 18:30

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul ADALAR su kesintisi! 22-23 Eylül İSKİ Adalar su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
