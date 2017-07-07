İstanbul İl Sınırına Giriş Yapan Kılıçdaroğlu: Gandi'nin Rekorunu Kırmak Güzel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 11.00'de Çayırova mevkiinde bulunan İstanbul yazılı trafik tabelasının önünden geçerek İstanbul sınırlarına giriş yaptı. Kılıçdaroğlu, "Bu kadarını düşünmemiştim, Gandi'nin rekorunu kırmak güzel." açıklamasında bulundu.

Yürüyüş öncesi açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"SON DERECE MUTLUYUM, HUZURLUYUM"

"Bugün Kocaeli'den ayrılıyoruz. İstanbul'a giriyoruz. Son derece mutluyum, huzurluyum. Kimsenin burnu kanamadan uzun bir yolculuğu katedip İstanbul'a girmiş olacağız."

AP'YE SESLENDİ: SİZDEN DE ADALET İSİTİYORUZ

"AB'ye üyelik konusunda Türkiye ile ilişkilerin askıya alınması yönünde rapor kabul edildi. Buradan AP'ye seslenmek isteriz, biz sizden de adalet istiyoruz. Türkiye sadece iktidar partisinden ibaret değil ki, AB ile ilişkilerin askıya alınması değil, daha tutarlı sürdürülmesi gerekiyor. Umarım ilişkilerin yönünde bir karar alırlar, bu da bizi memnun eder. Adalet sadece Türkiye için değil, bütün insanlık için geçerli bir durumdur."(Fotoğraf: Hürriyet)