İSTANBUL'A KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji, İstanbul için kuvvetli yağış uyarısında buldu.

Meteoroloji, İstanbul için kuvvetli yağış uyarısında buldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Salı günü ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların sabah ilk saatlerden itibaren İstanbul ile zamanla Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Zonguldak, Düzce, Bolu ve Kütahya'da kuvvetli (21-50 kg/m2); İstanbul Anadolu Yakası ve Boğaz çevresi, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Yağışların Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde Çarşamba günü de yerel olarak etkili olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı