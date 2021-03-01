İstanbul'a hafta sonu yasak var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 1 Mart Normalleşme Takvimi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan birçok kısıtlamanın kalktığını açıklayan Erdoğan, "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde kalkarken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde Pazar günü olarak sürecek " dedi. İstanbul'a hafta sonu yasak var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 1 Mart Normalleşme Takvimi! Düşük ve orta riskli iller!

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kademeli normalleşmenin ele alındığı Kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Birçok kısıtlamanın kalktığını açıklayan Erdoğan, "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde kalkarken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde Pazar günü olarak sürecek " dedi. İstanbul'a hafta sonu yasak var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 1 Mart Normalleşme Takvimi! İşte detaylar haberimizde…

İSTANBUL'DA BU HAFTA SONU YASAK VAR MI?

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kademeli normalleşmenin ele alındığı Kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Birçok kısıtlamanın kalktığını açıklayan Erdoğan, "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde kalkarken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde Pazar günü olarak sürecek " dedi.

Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kaldırılırken yüksek ve çok yüksek riskli illerde pazar günü devam edecek. Akşam 21 ile sabah 5 arası kısıtlama sürecek.

DÜŞÜK VE ORTA RİSKLİ İLLER HANGİLERİ?

Düşük Riskli iller (Mavi);

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır.

Orta riskli iller (Sarı);

Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars

Yüksek Riskli İller (Turuncu);

İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan.

Çok Yüksek Rislki İller (Kırmızı);

Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.

MART AYI NORMALLEŞME TAKVİMİ NEDİR?

• Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kaldırılırken yüksek ve çok yüksek riskli illerde pazar günü devam edecek. Akşam 21 ile sabah 5 arası kısıtlama sürecek.

• Türkiye genelindeki ilkokullarda 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacak.

• Düşük ve orta riskli illerde diğer kademelerde de eğitime başlanacak. Yüksek ve çok riskli illerde sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacak.

• Çok yüksek riskli iller dışında kafe ve restoranlar faaliyetlerini sabah 7 ile akşam 19 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile sürdürecek.

• Kamunun çalışma saatleri tüm Türkiye'de normale dönecek.

• 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımız ile ilgili düzenleme düşük ve orta illerimizde kaldırıldı.

• Halı saha ve havuz gibi yerler düşük riskli illerde sabah 9 ile akşam 19 arasında faaliyetini sürdürecek.

#EVDEKAL

Kendi kendine bakım

Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.

Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.

Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün.

#EVDEKAL