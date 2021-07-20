İstanbul'a götürülen kurbanlıkların yüzde 80'i satıldı
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İstanbul'a götürülen kurbanlıkların yüzde 80'i satıldı

İstanbul'a götürülen kurbanlıkların yüzde 80'i satıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç Devrekani'den İstanbul'a götürülen kurbanlıkların yüzde 80'inin satıldığını söyledi.

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç Devrekani'den İstanbul'a götürülen kurbanlıkların yüzde 80'inin satıldığını söyledi.

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaçoğlu, beraberinde AK Parti Devrekani İlçe Başkanı Hayrettin Melezoğlu ve Devrekani Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Altıkulaçoğlu ile birlikte İstanbul'da kurulan kurban pazarlarını ziyaret etti.

"Yüzde 80'i satıldı"

Ziyarette kurbanlık satıcılarının istek ve taleplerini dinleyen Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, "Devrekani ilçemizden İstanbul'a sevk edilen kurbanlıkların sahiplerini ziyaret etmek amacıyla İstanbul'da kurulan 7 adet kurban pazarını ziyaret etme fırsatını bulduk. Bu bağlamda gitmiş olduğumuz hayvan pazarlarında en büyük pazar olan Sultangazi'de hayvanların yüzde 70'e yakının satılmış olduğunu, diğer 6 adet pazarda ise getirilen kurbanlıkların yüzde 80'inin üzerinde satıldığını gözlemledik" dedi. - KASTAMONU

İstanbul'a götürülen kurbanlıkların yüzde 80'i satıldı
İstanbul'a götürülen kurbanlıkların yüzde 80'i satıldı
İstanbul'a götürülen kurbanlıkların yüzde 80'i satıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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